El Consorcio Sur de la TDT todavía no ha pagado los gastos del 'congreso del lujo'

El Consorcio Sur Gran Canaria para la TDT, el organismo que usaron los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Santa Lucía de Tirajana para contratar la organización del llamado 'congreso del lujo' en 2022, aún no ha abonado los gastos del evento a la empresa adjudicataria.

La fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, ya apunta en la querella que ha presentado por las supuestas irregularidades que ha detectado en el expediente que hasta noviembre de 2023 el Consorcio aún tenía en sus cuentas los 500.000 euros que le aportaron los dos ayuntamientos para hacer frente a este encargo. 400.000 los puso San Bartolomé y los otros 100.000, Santa Lucía.

El servicio se prestó, porque está claro que el I Congreso de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación Nacional sí se celebró. Y también le consta a la Fiscalía que la empresa adjudicataria, Sonocom, llegó a abonar parte de los costes, algunos de ellos, incluso, antes de que ni siquiera saliera a concurso del contrato.

En principio, apuntan las mismas fuentes, la razón por la que no se le ha hecho el abono es porque se la requerido a Sonocom que aporte una memoria justificativa de los gastos y no lo ha hecho, o por lo menos, no en los términos que se le ha pedido.

Y es que además de la investigación judicial a la que ha dado lugar, por la que la Fiscalía se ha querellado contra siete personas, entre ellas, la exalcaldesa de San Bartolomé, Conchi Narváez, y el actual de Santa Lucía, Francisco García, este congreso generó una fuerte polémica por su elevado coste para apenas tres días, del 16 al 18 de noviembre de 2022. Entre otros gastos, dos conciertos, uno de Dani Martín y otro de Café Quijano, alojamientos de lujo, fiesta de carnaval, cenas de gala, champán y fuegos artificiales.

De los 500.000 euros, 300.000 iban para las jornadas en sí

La información que había trascendido es que el 'congreso del lujo' costó 500.000 euros, pero formalmente no todo ese dinero que se le aportó al Consorcio iba a ese contrato.

Según consta en el decreto emitido por la Fiscalía para la querella, San Bartolomé ordenó un pago de 300.000 euros para organizar las jornadas en sí, mientras que los otros 100.000 eran para que el Consorcio adquiriese medios de producción que le permitiesen completar la programación que se emite por Este Canal, la televisión que cubre la actualidad de los municipios que componen el Consorcio y que, en teoría, debería grabar el congreso.

Por su parte, los restantes 100.000 euros que puso Santa Lucía fueron aprobados y ordenados «para el sostenimiento económico» del Consorcio.