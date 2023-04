El Consorcio de Regantes del Norte exige una reunión con Morales

Miembros del Consorcio de Regantes del Norte de Gran Canaria se concentraron en la mañana de este miércoles ante la sede del Consejo Insular de Aguas, en la capital grancanaria.

De esta manera comuneros y empleados de fincas agrícolas manifestaban su malestar contra la política hidráulica llevada a cabo por el organismo dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

La crisis del agua que vive en estos momentos el municipio de Guía tiene dos vertientes.

Por un lado, el Consejo Insular de Aguas ha dejado sin suministro a una serie de fincas agrícolas. Alega el Consejo que el Consorcio les adeuda 500.000 euros en concepto de recibos de agua consumida desde febrero de 2022.

Del otro lado, el Consorcio de Regantes del Norte de Gran Canaria cerró el grifo en plena Semana Santa a la zona alta del municipio de Guía. El Ayuntamiento ha tenido que llevar cubas para suministrar agua de abasto a las 1.076 viviendas.

José Reyes, presidente del Consorcio de Regantes del Noroeste, atiende a la prensa. COBER

El presidente del Consorcio de Regantes del Noroeste, Pedro Reyes, ha manifestado que la raíz del problema es que el Consejo Insular de Aguas les adeuda 429.000 euros a raíz de «una requisa unilateral» en 2022 en Botija (Gáldar).

Reyes, que atendió a los medios de comunicación en el transcurso de la manifestación, asegura que están dispuestos a negociar la resolución del conflicto, pero solo con el presidente insular, Antonio Morales. Del consejero delegado Miguel Hidalgo, dice, no se fían. Ya «nos mintió en 2022, por lo que dudamos de su palabra».

Para el presidente del Consorcio, el corte de agua acometido por el Consejo en Botija fue «malintencionado» y costoso.

Un gasto de 429.000 euros y una deuda de 500.000

«Para salvar un millón de kilos de plátanos a un agricultor» afectado el Consorcio de Regantes se vio obligado a gastar parte de los 429.000 euros que alegan se les adeuda, que ha derivado en el impago de 500.000 euros en concepto de recibos al Cabildo.

De ahí al corte de suministro por parte de este Consorcio, también llamado Iniciativa por Agua, a los vecinos de los Altos de Guía.

«Pedimos cordura y que nos restablezcan el agua» en las zonas de fincas. Y a su vez «nosotros asumimos nuestra deuda y que ellos asuman sus delitos», señaló Reyes. Eso sí, previa mesa de negociación.

En cuanto el expediente de requisa de agua anunciado por el Cabildo, «es un cuento», según Pedro Reyes.

«¿Cómo va a requisar el Cabildo un agua cuando tiene su propia planta parada?, ¿por qué va a comprar al supermercado con el dinero mío, y no compra con el tuyo?», se preguntó.

En todo caso, el presidente del Consorcio de Regantes del Noroeste y representante de 400 comuneros fue explícito. «Si ellos no reciben agua desalada en la parte baja, yo no puedo darles en la parte alta. Estos dueños ceden la gestión de ese agua a una empresa que le hace un favor a los ayuntamientos y deja el agua arriba y la cogen abajo. Si mañana me quitan el agua en la parte baja, ¿qué hago yo?. Nosotros avisamos con tres días de antelación», aseguró Pedro Reyes.