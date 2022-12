REE confirma a los vecinos de Carrizal que no pasará el cable por el casco El Gobierno y la empresa de electricidad barajan dos alternativas de trazado, una por zona urbana y otra por el barranco de Guayadeque

Red Eléctrica de España (REE), que ahora ha pasado a denominarse Redeia, confirmó este viernes a los vecinos de Carrizal que el cable de alta tensión que tiene previsto trazar entre Arinaga y la subestación instalada en El Santísimo no pasará por el casco histórico de este pueblo de Ingenio.

Esta fue una de las conclusiones de la primera reunión de la comisión creada por la Consejería de Transición Ecológica para tratar de estudiar los trazados alternativos al tramo al que se oponen tanto el Ayuntamiento de Ingenio como los propios residentes, agrupados en la plataforma Justicia Social Carrizal.

Asistieron la alcaldesa Ana Hernández y la edil de Urbanismo Victoria Santana, la directora general de Energía del Gobierno regional Rosana Melián, la delegada de Redeia en Canarias Ainara Irigoyen y dos representantes de la plataforma, Francisco Suárez, su presidente, y Antonio López.

Una visita técnica de campo

El consejero del área José Antonio Valbuena subrayó tras el encuentro que se ha adquirido el compromiso explícito de que no se harán las obras por el casco histórico «por los problemas de estabilidad de los edificios». Eso sí, las obras se iniciarán en próximos días en los tramos en los que no hay afecciones, tanto desde Arinaga hasta La Banda como desde el cementerio de Carrizal hasta El Santísimo.

Sentadas estas bases, avanzó que ahora se pondrán a trabajar en dos alternativas posibles al trazado desechado: por el barranco de Guayadeque o bien por otra zona urbana de Carrizal. «A primeros de enero haremos una visita técnica de campo junto a miembros de la plataforma y el Ayuntamiento para patear las dos alternativas», avanzó Valbuena.

La alcaldesa, aparte de subrayar el «avance» que supone el descarte definitivo del trazado por el casco, dejó claro que el Ayuntamiento trabajará para que, de las dos alternativas que hay sobre la mesa, al final se opte por la del barranco. Valbuena solo aclaró que en el caso de que el cable discurra por el cauce, habrá de ser mediante un tendido aéreo.

El consejero no se posicionó a favor de ninguna de las dos propuestas, pero dejó claro que, eliminada la opción del casco viejo, lo que le preocupa al Gobierno canario es la seguridad del sistema eléctrico de Gran Canaria. «Tiene que ser una solución que garantice la estabilidad del sistema eléctrico de la isla».

La plataforma solo apoyará la alternativa del barranco

Francisco Suárez, presidente de la plataforma, dejó este viernes una cosa clara: el único trazado del cable al que no se opondrán es al del barranco. No quieren ninguna alternativa que pueda afectar a la población. En todo caso, calificaron la reunión de «positiva», aunque les sorprendió que no se dejara entrar a los medios de comunicación.