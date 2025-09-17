El concurso del 'mamotreto' de Santa Brígida regresa a la casilla de salida El Ayuntamiento modifica un apartado del pliego, en las titulaciones de Prevención de Riesgos Laborales, «para garantizar la seguridad jurídica del procedimiento» y así evitar posibles contratiempos futuros, por lo que inicia nuevamente el concurso | Los 15 candidaturas que se habían presentado ya han recibido la notificación y esto retrasará «solo unos tres meses» el proceso

Rafael Falcón Santa Brígida Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:48 | Actualizado 11:55h.

El concurso del proyectos que definirá el futuro del denominado Gran Canaria Central en Santa Brígida, popularmente conocido como el 'mamotreto', en el corazón del casco del municipio vuelve a la casilla de salida. 15 candidaturas se habían presentado a un concurso que se encontraba en su primera fase, pero el Ayuntamiento de Santa Brígida ha tomado la decisión de modificar un apartado en el pliego e iniciar nuevamente el proceso.

«En el transcurso de la primera fase de revisión, y al verificarse la acreditación del perfil de Coordinador de Seguridad y Salud, se ha constatado que la exigencia recogida en el pliego -la posesión de un Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales- podía suponer una restricción de la concurrencia, al no contemplar otras titulaciones y habilitaciones legalmente reconocidas para el ejercicio de dichas funciones. En consecuencia, la redacción vigente podía derivar en exclusiones no ajustadas a derecho e, incluso, dar lugar a eventuales recursos administrativos o judiciales que comprometieran la continuidad y la validez del procedimiento. Por razones de responsabilidad institucional y en aras a la seguridad jurídica, el Ayuntamiento ha acordado desistir del procedimiento y proceder a una nueva convocatoria del concurso, incorporando en el pliego la corrección correspondiente en el apartado de solvencia técnica relativo al perfil de Coordinador de Seguridad y Salud«, ha notificado el consistorio satauteño a las 15 candidaturas que ya habían presentado su documentación.

«La decisión la hemos tomado para garantizar la seguridad jurídica del procedimiento», ha recalcado José Armengol, alcalde de Santa Brígida, y María Lozano, concejala de Urbanismo. El temor a un posible recurso futuro que pueda paralizar el procedimiento ha sido clave para dar este paso e iniciar nuevamente el concurso «con total transparencia». «Los que ya optaban tienen toda la documentación, y solo tendrán que presentarla de nuevo, mientras que esta vía abre el abanico para otros estudios de arquitectura que se quieran sumar al concurso de proyectos».

La próxima semana volverá a anunciarse en la Plataforma de Contratación el inicio del concurso y se abrirá un mes de plazo para la presentación de candidaturas. «Esta decisión que hemos tomado retrasará el proceso en torno a unos tres meses. Ya hemos sufrido mucho con esta obra y lo que queremos es la máxima transparencia en el proceso para garantizar el buen desarrollo del mismo«, han destacado.

«Esta decisión se adopta con el objetivo de salvaguardar la igualdad de oportunidades entre todos los participantes, así como de garantizar la máxima transparencia, concurrencia y eficacia en la tramitación del procedimiento. Somos plenamente conscientes del esfuerzo que comporta la preparación de la documentación requerida, y precisamente por ello queremos asegurar que dicho trabajo se desarrolle bajo condiciones de plena validez jurídica y con todas las garantías«, destaca el Ayuntamiento de Santa Brígida.

22 años lleva este popular 'mamotreto' en estado de abandono y ahora Santa Brígida ve la luz al final del túnel para cerrar una herida abierta. El alcalde destacó que «esa luz al final del túnel continúa viéndose, aunque disminuya el voltaje», en relación a esta decisión. Este espacio de 15.550 metros cuadrados ha condenado al municipio durante más de dos décadas. Hay que recordar que una vez conocido el concurso ganador se iniciará la licitación de una obra que puede durar entre dos años y medio y tres años, con un presupuesto de 18 millones de euros, y que mantendrá las dos plantas de sótano actuales para aparcamiento y que el aspecto sociocultural tendrá un gran protagonismo.