Conchi Viera, la abogada canaria clave en la sentencia del caso Arbistar La Audiencia Nacional ratifica las condenas del caso Arbistar y confirma indemnizaciones para casi 9.500 víctimas | La letrada Conchi Viera, desde su despacho en Gran Canaria, representa a 1.800 afectados de 38 países, incluidos 300 canarios

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:30 Comenta Compartir

La abogada canaria Conchi Viera, con despacho en Vecindario, ha liderado una de las acusaciones particulares más relevantes en el caso Arbistar, la estafa piramidal de criptomonedas que afectó a miles de inversores. Este lunes, tras cinco años de intensa labor jurídica, la Audiencia Nacional ha emitido una aclaración que ratifica las condenas dictadas en septiembre contra Santiago Fuentes Jover y Diego Felipe Fernández Nojarova, considerados los principales responsables del fraude.

Además, el tribunal ha confirmado las condiciones de indemnización, que se basan en la devolución en euros según el valor de la criptomoneda en el momento de la resolución judicial. Un avance que Viera ha calificado como «muy positivo» para los afectados.

Desde su despacho en el sur de Gran Canaria, la letrada representa a cerca de 1.800 víctimas de 38 países, lo que la posiciona como la segunda acusación particular más numerosa del proceso. Entre ellas, destacan unas 300 familias canarias que sufrieron directamente las consecuencias de la estafa.

Aunque en los primeros compases del caso se estimó que el número de afectados rondaba los 30.000, la cifra oficial reconocida por la justicia asciende a 9.494 víctimas, con un perjuicio económico valorado en 507,22 bitcoins, equivalentes a unos 50 millones de euros.

La resolución también confirma la absolución de otros cuatro acusados y excluye a quienes invirtieron en el Club Arbistar y otros productos relacionados. Una decisión que Viera considera difícil de entender y que no comparte.

Aunque tuvo conocimiento de la aclaración judicial el pasado lunes, la abogada ha señalado que se encuentra trabajando junto al resto de acusaciones para definir «la mejor estrategia para defender los intereses de los clientes».

Por el momento, la sentencia no es definitiva. El plazo para presentar recurso permanece suspendido hasta que el expediente digital sea completado en su totalidad.

Las historias detrás del drama

La abogada canaria Conchi Viera, que representa a casi 300 afectados en Canarias, ha denunciado los efectos devastadores que la estafa piramidal de Arbistar ha tenido en cientos de familias. «En muchos casos, la pérdida económica ha supuesto la desaparición de todos los ahorros de toda una vida», afirma.

Las historias que recoge su despacho son crudas y reflejan una realidad marcada por el sufrimiento. «El impacto no ha sido solo económico, sino también anímico», subraya Viera, quien destaca que muchas víctimas arrastran un profundo sentimiento de culpabilidad, especialmente aquellas que convencieron a familiares y amigos para invertir.

Algunos afectados han encontrado en la letrada su única vía para recuperar la estabilidad emocional y financiera.

Un despacho canario con proyección nacional

Con más de 25 años de trayectoria, el despacho de la abogada Conchi Viera se ha consolidado como un referente en innovación jurídica. Este posicionamiento se ha logrado gracias a un ambicioso plan de digitalización iniciado en 2018, que ha transformado radicalmente la capacidad del bufete para establecer relaciones internacionales y atender a clientes en todo el mundo.

«Desde Vecindario hemos demostrado que podemos defender casos de alcance nacional ante la Audiencia Nacional», afirma Viera con orgullo. En el caso Arbistar, considera que el trabajo realizado «está al mismo nivel que los grandes bufetes de la capital» y representa «un respaldo importante» al proceso de transformación tecnológica del despacho.

La letrada asume el caso como «una gran responsabilidad», pero también como «una oportunidad para demostrar la valía, la experiencia y las capacidades de los profesionales canarios».

Para Viera, el compromiso con los clientes es el eje central de su práctica. «Lo más importante para este despacho son los clientes», subraya. «Vamos a priorizar la eficiencia y la resolución más efectiva en defensa de los perjudicados, independientemente de las opiniones dispares sobre cómo proseguir».