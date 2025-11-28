La concesionaria de los CADI de Gran Canaria no cobra desde mayo A pesar de haber accedido a la prórroga del contrato, vencido en mayo pasado, a día de hoy el Cabildo tiene una deuda de 8,5 millones de euros con Grupo 5

Protesta de familiares de usuarios de los CADI ante la Casa Palacio del Cabildo.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

La empresa que gestiona los cuatro centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI) de Gran Canaria desde mayo de 2022 ha desvelado este viernes que el Cabildo no le paga por la prestación de este servicio público desde el pasado mes de mayo, la fecha en la que venció el contrato y desde la que ha asumido su prórroga porque el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) no ha conseguido adjudicar una nueva concesión.

En una nota hecha pública para salir al paso de las noticias publicadas en la última semana sobre la situación de los CADI de Gran Canaria, Grupo 5 informa de que a pesar de haber accedido a esta prórroga, a día de hoy el Cabildo tiene una deuda de 8,5 millones de euros con esta empresa.

«A pesar de esta situación irregular y de grave perjuicio económico para Grupo 5, seguimos cumpliendo con todas nuestras obligaciones de pago, tanto a proveedores como a nuestros trabajadores. Ello, garantizando la continuidad y calidad del servicio«, sostiene la concesionaria de los CADI de El Tablero de Maspalomas, San José de Las Longueras, Obispo Padre Cueto y Reina Sofía.

La concesionaria de los CADI dice haber hecho todo el mantenimiento de las instalaciones fijado por contrato y haber ido más allá, realizando cuantiosas inversiones que no estaban en el mismo para paliar en lo posible el lamentable estado de las instalaciones, con «daños estructurales que nos encontramos al asumir la gestión de los centros». Pone como ejemplo que ha subsanado daños en la red de tuberías que impedían tener agua caliente en los centros.

Ampliar Trabajadoras de la cocina del CADI de El Tablero de Maspalomas. Cober

«Desde el inicio pusimos esta situación en conocimiento del IAS con el objetivo de buscar soluciones a largo plazo», agrega Grupo 5 en la nota, en la que indica que, «en total, hemos invertido 126.735 euros en este tipo de reparaciones«, asumidos por esta empresa, »demostrando una vez más nuestro compromiso con el mejor funcionamiento de los centros«.

Sobre la falta de plantilla, la concesionaria de los CADI reconoce que «ha habido carencias puntuales de personal sanitario» debidas a la situación del mercado laboral en este sector, pero subraya que en cualquier caso, la situación ya está resuelta.

Grupo 5 defiende también que su relación con las familias «es positiva» y que mantiene «una comunicación fluida con ellas». Según señala, «se han establecido asambleas y comunicados mensuales con las familias, espacios en los que puedan expresar sus inquietudes, recibir información directa y actualizada, así como participar de forma activa en el proceso».

Asimismo, los familiares disponen de un horario específico de visitas a los usuarios y de llamadas para conocer el estado de salud y bienestar de los residentes.

405 plazas en total

Los cuatro CADI públicos de Gran Canaria disponen de 405 plazas para personas con discapacidad intelectual y necesidad de tercera persona en las modalidades de atención residencial con alto requerimiento sanitario y de atención diurna. 275 plazas son residenciales y 130 son diurnas.

El de mayor capacidad es el Reina Sofía con 158 plazas, mientras que el de San José de Las Longueras ofrece 83 y los de El Tablero y Obispo Padre Cueto tienen 82 cada uno.