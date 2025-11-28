Cisma entre Gobierno y oposición del Cabildo de Gran Canaria por la gestión de los CADI La portavoz de las familias de los usuarios, Elena García, denunció ante el Pleno que la caldiad del servicio «sigue igual o peor» que hace un año«

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

La gestión de los cuatro centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI de la isla provocó este viernes un nuevo cisma entre el Gobierno insular y la oposición en el pleno del Cabildo de Gran Canaria y las duras críticas de las familias de los usuarios por la calidad de este servicio público.

La bronca fue tal que el presidente, Antonio Morales, tuvo que llamar al orden a las que acudieron a la sesión por sus continuas interrupciones a la consejera de Política Social, Isabel Mena.

NCy PSOE impusieron su mayoría y votaron en contra de la moción defendida por el PP para que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) ponga en marcha en 2026 un plan de choque con una inversión suficiente para modernizar los cuatro CADI al nivel de calidad que va a tener el nuevo CADI que se construye en Tamaraceite y evitar así que haya «cuatro de segunda y uno de primera».

La portavoz de las familias de los usuarios, Elena García, volvió a dirigirse al Pleno, casi un año después de su anterior intervención, para mantener que «todo sigue igual o ha empeorado». Entonces, dijo, el Cabildo «reconoció incumplimientos de la concesionaria y prometió cambios. Se habló de trabajar en un nuevo modelo, pero un año después siguen funcionando igual o peor». También reclamó «sensibilidad» y exigió que «conviertan este problema crónico en una solución real».

En la defensa de la moción, la consejera del PP Josefa Luzardo, planteó la posibilidad de que la gestión de estos centros se deje en manos del tercer sector, sin ánimo de lucro, en lugar de en empresas y lamentò que el Cabildo no haya sido capaz de contratar a una nueva concesionaria del servicio pese a que el contrato venció en mayo.

La consejera de Política Social, Isabel Mena, mantuvo que «la situación de los CADI «no es peor, es falso», defendió que se ha incrementado la inversión en mantenimiento en un 497% en los últimos tres años y negó que la calidad de la atención en el CADI de Tamaraceite vaya a ser mejor que en los cuatro actuales.

Además, sostuvo que el ratio de personal es el más alto de los centros sociosanitarios de Canarias.