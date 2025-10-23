La Comisionada de Transparencia exige al Ayuntamiento de Guía que entregue el expediente de la planta de biogás Noelia García resuelve a favor de la reclamación presentada por Juntos por Guía ante el silencio administrativo del Consistorio

David Rodríguez Medina Santa María de Guía Jueves, 23 de octubre 2025, 05:10 Comenta Compartir

La Comisionada de Transparencia vuelve a intervenir para obligar al gobierno local del Ayuntamiento de Santa María de Guía a entregar expedientes al grupo opositor Juntos por Guía. Esta vez se tratan de los relativos al proyecto de la planta de biogás que se plantea construir en el entorno del barrio de La Atalaya.

Fue el 18 de mayo cuando el edil de Juntos por Guía, Pedro Rodríguez, envió la solicitud al órgano municipal solicitando poder acceder al expediente del proyecto de la planta de biogás. Ante el silencio administrativo, Rodríguez interpuso una reclamación el 15 de julio en el Comisionado de Transparencia a la Información Pública para poder obtener el expediente.

Por su parte, Alfredo Gonçalves, alcalde de Guía, afirma que «ese expediente está puesto en la página web del Ayuntamiento desde un principio, por lo que lo puede tener cualquier ciudadano». En relación a la resolución por parte de la Comisionada de Transparencia, cree que «no tiene constancia de que está colgado y nos toca hacerle saber que eso es así».

Rodríguez, en cambio, argumenta que desde su partido se le ha pedido el documento al completo, ya que, según resalta, «el expediente que hay colgado en la página web está incompleto, puesto que no contiene algunos informes». El concejal de la oposición pide que se le entregue el expediente al completo, ya que «como grupo en la oposición tenemos derecho a acceder a la información del Ayuntamiento y desde hace un año se nos está negando ese derecho», reclama.

En base a la resolución, el Ayuntamiento deberá entregar a Rodríguez la documentación pertinente en un plazo de quince días hábiles, además de acreditar a la comisionada que se le ha facilitado el expediente de la planta de biogás al concejal en cuestión.

Temas

Pedro Rodríguez