El Club Rotario de Maspalomas impulsa el transporte escolar en Senegal Un proyecto solidario permitirá que más de 70 niños de aldeas rurales puedan asistir a clase a diario

En la región rural de Sangue, en Senegal, hay niños que cada día recorren a pie hasta cinco kilómetros para llegar a la escuela y otros que, simplemente, no tienen la posibilidad de ir. El Club Rotario de Maspalomas, con el apoyo del Cabildo, quiere cambiar esa realidad con un proyecto tan simple como transformador: dotar a la Escuela Primaria Mère Paule de Sangue de una guagua escolar que garantice el acceso a la educación de los menores de las aldeas más alejadas del país africano.

Este centro educativo, gestionado por las Hermanas de la Inmaculada Concepción desde 2016, atiende actualmente a 302 alumnos de siete pueblos diferentes. La falta de transporte provoca que los niños de zonas más distantes no puedan trsladarse a diario a los distintos centros educativos del país y tengan que abandonar sus estudios, con el consiguiente riesgo de exclusión. Con el nuevo vehículo, más de 70 menores podrán incorporarse a las clases de forma segura y regular.

«Creemos que los niños merecen la oportunidad de aprender y de construir un futuro mejor, y este proyecto es un paso más para hacerlo posible», afirma Pedro Ortega, presidente del Club Rotario de Maspalomas.

La financiación llega gracias a la subvención de la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo y a la recaudación de eventos solidarios organizados por el Club, como el XIX Torneo Benéfico de Golf Rotary Maspalomas, que se celebrará este próximo sábado 16 de agosto en el Campo de Golf de Maspalomas.

Desde la organización destacan que este tipo de iniciativas no solo mejoran vidas a miles de kilómetros, sino que proyectan la imagen de Maspalomas como un lugar comprometido con causas universales, reforzando su identidad como ciudad turística solidaria.

