El Claustro del CEIP da por rota la mediación con la familia de Elan

Irene Valerón, la madre de Elan, denunció en redes sociales el trato discriminatorio que sufre su hijo en el colegio, concretamente debido a ese viaje por el que la directiva del centro declaró que su hijo ''no logra los objetivos pedagógicos y culturales que se han planteado para esta actividad''.

Tras su denuncia, la Consejería de Educación se ha comprometido a buscar la fórmula de que su hijo pueda ir. Por su parte, el centro ha decidido pronunciarse al respecto a través de un escrito en el que piden que ahora se escuche su parte del caso y en donde aseguran que Irene Valerón ha facilitado información inexacta.

Carta del claustro del CEIP El Tablero

''Nos gustaría transmitir el sentir del profesorado implicado en la realización del viaje de fin de curso, del claustro en general y del equipo de profesionales que ha tomado las decisiones oportunas relativas al ya mediático viaje de fin de curso, el cual recordamos a quien nos lee, es una actividad extraescolar, destinada al nivel de 6º de primaria y de carácter voluntario para alumnado y profesorado.

Atendiendo al sentido común, a espera de la resolución de este tema que nos ocupa, no se han hecho declaraciones para no perjudicar el buen hacer del equipo que ha tomado una decisión que se basa en la normativa educativa que nos ampara y para no entorpecer el trabajo por parte de la inspección en su investigación y mediación del caso. Pero sí consideramos necesario transmitir el malestar que nos genera el tratamiento de este asunto a nivel social y mediático.

Todos y cada uno de los miembros del claustro apoyamos firmemente a las compañeras que han estudiado el caso. Entendemos que no podemos controlar, ni lo pretendemos, la cantidad de información carente de rigurosidad, ni tampoco las acusaciones injustas a la directora en particular y al centro educativo en general. Además, consideramos que nuestro buen hacer y la labor que realizamos se debe demostrar día a día en nuestro puesto de trabajo. También comprendemos que cualquier familia está en su pleno derecho de expresar su descontento, de luchar por los derechos de sus hijos e hijas y de manifestar su opinión, pero NO apoyamos las faltas a la verdad y la campaña de desprestigio a la que está siendo sometida la dirección, el equipo implicado en este asunto y el claustro del CEIP El Tablero.

Queremos que todas las personas y medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia ahora nos escuchen a nosotros y comprendan la frustración y la impotencia que nos genera el tratamiento injusto y de carácter público y mediático que se le ha dado a este caso, que es responsabilidad de la madre del alumno que ha concedido numerosas entrevistas a todo tipo de medios de comunicación local, regional y nacional. Nos sentimos absolutamente desamparados ante el discurso de esta madre en el que confunde a la opinión pública facilitando información inexacta, hablando de términos educativos sin rigurosidad alguna y difamando a nuestro equipo y a nuestra directora, la cual es una GRAN PROFESIONAL. Esperamos de alguna manera que, a quien corresponda y de la manera que corresponda, se repare el daño que se ha hecho en unos días a la imagen de este centro educativo, al trabajo que realizamos los docentes y a la labor del equipo directivo.

Queremos hacer constar que el centro educativo, aunque no correspondía por no tratarse de un alumno de sexto de primaria, en aras de ser conciliador y mantener una buena relación familia-escuela, ha ofrecido alternativas, soluciones o adaptaciones ante las vías correspondientes, y ha sido la familia la que se ha negado desde un primer momento. Se ha saltado los protocolos y ha preferido mediatizar el caso para presionar al centro y a la dirección antes siquiera de reunirse ante inspección, a la que acudió porque no quería adaptaciones para el viaje, quería TODO O NADA como ha manifestado en los medios.

Durante la reunión con la inspección educativa se llegó a un acuerdo en pro de iniciar las mediaciones oportunas entre ambas partes. Pero no ha cumplido con el acuerdo alcanzado con el inspector, y lejos de rectificar por las mentiras y disculparse con la directora por difamarla y atentar contra su honor, ha salido a los medios de comunicación, una vez más, a no contar la verdad. Ha afirmado que había conseguido su objetivo y que gracias a su actuación ningún niño más sería discriminado. Aclaramos que la reunión del 15/11/23 se realiza para llegar a un acuerdo para iniciar la mediación y buscar una solución conciliadora. Como haincumplido el acuerdo alcanzado no se dará lugar a la mediación.

Con todo lo acontecido se ha dañado a toda la comunidad educativa, pero sobre todo se ha puesto en el disparadero y en peligro un proyecto precioso como lo es «El viaje de fin de curso» que el alumnado espera cada año con ilusión. Nuestro deber como docentes es el de proteger ese viaje que le pertenece al alumnado de 6º de primaria. Recordamos que las actividades extraescolares son de carácter voluntario para los docentes, y se hace muy difícil ante esta situación de presión y exposición en los medios de comunicación, participar en una actividad tan intensa y con tanta responsabilidad.

Desde el 2006, año en el que el CEIP EL TABLERO abrió sus puertas, se ha trabajado cada día para demostrar que somos un centro educativo implicado al máximo en todo lo relativo a la educación de nuestro alumnado, que trabajamos en el desarrollo integral de sus capacidades y nos esforzamos para brindar un tratamiento inclusivo a sus necesidades ycaracterísticas. Y, por último, queremos aclarar que al contrario de lo que se ha informado en diferentes medios y de la opinión de esta familia, en este centro educativo NO discriminamos al alumnado con TEA ni con ningún tipo de NEAE y que no quepa duda alguna a toda la comunidad educativa que este centro es un espacio inclusivo y seguro para todo el alumnado, independientemente de sus características y necesidades.

Concluimos haciendo constar que este claustro se siente orgulloso de pertenecer al CEIP El Tablero y también de nuestra directora.

Muchas gracias por su atención.

Un saludo cordial,

El Claustro del CEIP EL TABLERO''.