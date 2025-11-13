Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria Las precipitaciones durante la pasada madrugada se concentraron en las cumbres y el suroeste de la isla

Imagen de la playa de Arinaga este jueves por la mañana tras el paso de la borrasca Claudia.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:11 Comenta Compartir

El paso de la borrasca Claudia por Gran Canaria durante la pasada madrugada dejó 80,4 litros por metro cuadrado de lluvia en Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, en las primeras ocho horas de este jueves, 78,2 en Vega de San Mateo desde que empezó el día hasta las 07.00 y 76 litros en Las Tirajanas, también en el municipio turístico del sur.

Esas fueron las tres mayores precipitaciones registradas en la isla por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que había previsto lluvias acumuladas de hasta 80 litros en las primeras 12 horas del día, más fuertes en las cumbres y la cara suroeste.

En Cruz de Tejeda, el pluviómetro recogió 58,6 litros por metro cuadrado hasta las 08.00 horas de este jueves, y en Tejeda fueron 53 hasta las 08.30, haciendo que en Gran Canaria se hayan recogido las cinco mayores precipitaciones en lo que va de día.

En Tasarte cayeron 44,4 litros por metro cuadrado en las primeras ocho horas del día; en Lomo Pedro Afonso (San Bartolomé de Tirajana) fueron 37, en el mismo tiempo; y en el Centro Insular de Turismo de Maspalomas se contaron 28,8 en esas mismas horas,

En La Aldea de San Nicolás se recogieron 27,2 hasta las 08.30, en Valleseco cayeron 24 en ocho horas, en Teror fueron 19,6 en ese mismo tiempo y en Puerto de Mogán se contaron 16,7 litros en ocho horas y media

En Agüimes se contaron 19 litros por metro cuadrado a lo largo de la noche, hasta las 08.00 horas; en Arucas cayeron 7,4 durante las primeras siete horas del jueves. Por el contrario, en otros puntos de la isla como Agaete no se produjeron lluvias.