Cinco investigados por el caso de la compra de votos en Mogán optan por no declarar

Los cinco investigados que fueron citados este jueves por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana en el marco de las diligencias abiertas por una supuesta compra de votos en Mogán se acogieron a su derecho a no declarar. Acudieron la alcaldesa, Onalia Bueno, de Ciuca, los ediles de Urbanismo, Mencey Navarro, también de Ciuca, y Tania Alonso (CC), de Servicios Sociales, el empresario Luis Oller, de Aguas de Arguineguín, y uno de los denunciantes, Ramón Trujillo Cruz, más conocido como el Perraya. Las citaciones tuvieron lugar en la Ciudad de la Justicia, en la capital grancanaria, para hacer posible la presencia en una misma sala de los responsables de la instrucción, el investigado y los abogados de todas las partes personadas sin vulnerar con ello el protocolo por la covid.

Las previsiones apuntaban inicialmente a una maratoniana mañana de comparecencias judiciales, pero la decisión de las defensas de no declarar aceleró el trámite. Los investigados por este caso, que indaga si el partido Ciuca, que gobierna en alianza con CC en Mogán, orquestó una operación para la compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y de 2019, entraban y salían con celeridad de las dependencias judiciales.

La propia Onalia Bueno apenas estuvo unos minutos. «Han pasado por aquí muchos testigos y ninguno me ha implicado directamente a mí, así que no sé sobre qué se supone que tengo que declarar», explicó la alcaldesa nada más salir. Mantiene su tesis de que todo obedece a una trama. No en vano, desde su entorno, y como prueba de ese complot, apuntan que uno de los denunciantes, que también figura como investigado, Ramón Trujillo el Perraya, fue trasladado este jueves hasta la capital por el exconcejal de Ciuca en 2015 y número dos en la lista de NC en 2019, Domingo Rodríguez, partido que figura como acusación particular. Por cierto, Trujillo también se negó a declarar, aunque en su caso lo justificó para protestar porque la Justicia no le protege. «Siento miedo, me tienen amenazado; yo mantengo lo que denuncié en su momento, pero si no me protegen, no colaboro y no declaro», dijo poco antes de entrar, molesto.

Uno de los denunciantes, también investigado, Ramón Trujillo el Perraya. / cober

Quien sí declaró fue un testigo, Miguel Rodríguez Chiong, que modificó su testimonio inicial. El Perraya dijo de él que vendió su voto a Ciuca en la propia sede y Rodríguez lo confirmó ante la Guardia Civil. Afirmó que lo hizo a cambio de vales de comida del Spar que le daba el Perraya. Este jueves, sin embargo, declaró que no vendió su voto, ni por vales ni por nada, que es amigo del Perraya de toda la vida y que siempre ha votado lo que él le ha dicho. De hecho, en 2019 dijo que votó a NC porque se lo pidió el Perraya. También aseguró que siempre ha votado por correo.