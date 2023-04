El centro comercial Plaza tramita su reapertura con la condición de tapiar el acceso al 'parking'

La reapertura del centro comercial Plaza, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana), está cada vez más cerca. Así lo afirma al menos la presidenta de su comunidad de propietarios, que confirmó este martes a este periódico que ultima los trámites con el departamento de Energía del Gobierno canario para la reapertura de la galería comercial.

Como condición, el aparcamiento subterráneo, que, según fuentes de los propios afectados, cuenta con unas 300 plazas, tendrá que seguir cerrado. Ya se ha levantado un muro para tapiar el acceso al garaje y se dio de plazo a los dueños de las plazas hasta el pasado 4 de abril para que sacasen vehículos y enseres. Muchos no tienen que ver la zona comercial.

La presidenta no pudo precisar la fecha, pero avanzó que será en breve. De ser así, se pondría fin a un letargo de tres años y tres meses, que es el tiempo durante el que este centro comercial, o la mayor parte de él, ha estado cerrado. Un incendio en uno de los locales el 31 de enero de 2021 afectó a casi la totalidad de las líneas de distribución eléctrica del complejo y propició que al día siguiente Endesa decidiera cortarles la luz.

Solo varios locales de ocio nocturno optaron por reabrir poco después sirviéndose de dos grupos electrógenos, pero Urbanismo ordenó precintarlos en noviembre de aquel año, en 2021, justo después de una reyerta por arma blanca en el exterior del Plaza. Y ya en febrero de 2022 el Ayuntamiento extendió el precinto a todos los accesos al centro comercial. El Plaza quedó, por tanto, cerrado a cal y canto.

CRONOLOGÍA Incendio en enero de 2021. El fuego en un local afecta a toda la instalación eléctrica. Endesa corta el suministro.

Precinto de grupos electrógenos. Varios locales de ocio nocturno reabrieron con luz de motores, pero Urbanismo los precinta en noviembre de 2021.

Precinto de los accesos. El Ayuntamiento extiende la orden de clausura a todo el Plaza en febrero de 2022.

Tapiado del garaje. El centro comercial ultima reabrir, pero sacrifica el parking subterráneo.

Mientras tanto, la comunidad decidió afrontar obras para la renovación de la instalación eléctrica y para cumplir con las condiciones que le exigía Energía para autorizarle el reenganche al suministro. Fuentes de los comuneros informaron de que se les conminó a una derrama para reunir una cuantía de 90.000 euros.

Hecha la inversión, ahora tramita reabrir, pero no lo hará en su totalidad. Quedará pendiente el garaje. Fuentes oficiales de la consejería solo apuntaron este martes que lo que han recibido es una solicitud de conexión provisional para hacer unas pruebas, que les ha dado como respuesta una resolución favorable y que en ella no figura «ningún condicionante sobre el cierre de las instalaciones del garaje». El único condicionante, aclaran desde la consejería, es que esta autorización para las pruebas tendrá una vigencia de 15 días.

Un local con riesgo de incendio y explosión

Sin embargo, este periódico ha podido constatar a partir de la información aportada por varios comuneros que Energía ha accedido a la petición del Plaza de una reapertura parcial de sus instalaciones con la condición de que el garaje no pueda estar operativo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista técnico está considerado un local con riesgo de incendio y explosión si no se ejecutan unas obras que ahora la comunidad no está en condiciones de asumir.

Entre otras cosas, tendrá que contar con instalaciones para la extracción de gases, ha de actualizarse todo su sistema de detección contra incendios y ha de dotársele de una preinstalación para los enganches de coches eléctricos. Por tanto, Energía ha advertido de que hasta que no estén ejecutadas esas obras, el aparcamiento no podrá reunir las exigencias técnicas que garantizarían su seguridad y la de sus usuarios.

A preguntas también de los comuneros afectados, el departamento que dirige el consejero José Antonio Valbuena les ha indicado que la provisionalidad de esa reapertura parcial es finita. A unos se les ha indicado que expira al año, a otros, que a los dos, pero los afectados no se fían. Temen que el cierre se eternice. Por lo pronto, y mientras tanto, el Plaza sigue bajo un precinto municipal y en el centro solo se ven operarios.