Las Casas Consistoriales de Santa Lucía, a remodelación El edificio se someterá a la mejora de los acabados exteriores e interiores, además de la carpintería de madera, los muros que delimitan la parcela y el salón de plenos

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Martes, 21 de octubre 2025, 06:40

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha puesto en marcha un proyecto de remodelación de las Casas Consistoriales, donde cada mes se celebra el pleno municipal, y las oficinas municipales, ubicadas en la calle Leopoldo Matos, en el casco histórico del municipio. La actuación, que cuenta con un presupuesto total de 219.390 euros, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y busca renovar las instalaciones administrativas y el emblemático edificio que alberga la sede del Consistorio.

La iniciativa responde al deterioro progresivo que ha sufrido el inmueble por la antigüedad, la humedad del terreno y la falta de mantenimiento, factores que han afectado tanto a los acabados como a las carpinterías interiores y exteriores.

Las obras contemplan una intervención integral en los acabados y estructuras superficiales del edificio, sin alterar su configuración estructural ni urbanística. Entre las acciones más destacadas se incluyen la reparación de humedades por capilaridad en paredes interiores y exteriores, la sustitución del revestimiento exterior de piedra de Arucas y de los azulejos en mal estado en los baños.

A ello se suman la renovación de las carpinterías de madera por nuevas metálicas, con la excepción de las situadas en el lucernario del salón de pleno, la demolición y sustitución de la pérgola de madera deteriorada y la sustitución de luminarias tanto en el interior como en el entorno del edificio.

Reforma del salón de plenos

El proyecto incluye la reforma del salón de plenos, con nuevo panelado, tapizado del mobiliario, cambio de pavimentos y textiles, además de la renovación del pavimento exterior y pintado general del inmueble.

También se contempla la adecuación de los espacios a las normas de accesibilidad y seguridad. Asimismo, se han incorporado medidas de eficiencia energética en la iluminación.

Las Casas Consistoriales, situadas dentro de un parque público en el núcleo de Santa Lucía, forman parte del patrimonio arquitectónico del municipio. Con esta intervención, el Ayuntamiento busca preservar su valor histórico a la vez que se modernizan las condiciones de trabajo del personal y la atención a la ciudadanía. El contrato se financiará con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos de las anualidades 2024-2027.