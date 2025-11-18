Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 18 de noviembre
Martes, 18 de noviembre 2025, 09:17
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que requieren precaución de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 18 de noviembre, en Gran Canaria.
GC-231 KM 2+010 al 4+00 sentido Agaete/El Sao - San Pedro - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 18 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-220 KM 6+750 al 5+00 sentido cruce GC-2/Caideros - Gáldar
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 18 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-60 KM 0+00 al 15+00 ambos sentidos - Tejeda/Ayacata - Tejeda
- Aviso: Precaución
- Descripción: Barrido mecánico
- Fecha inicio: 18 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h