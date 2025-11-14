Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 14 de noviembre

Consulta las vías con afectaciones al tráfico este viernes, tras el paso de la borrasca Claudia

CANARIAS7 Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:12

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que requieren precaución de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 14 de noviembre, en Gran Canaria.

La última actualización de carreteras tras el paso de la borrasca Claudia por Gran Canaria es de las 20:00h del día de ayer. En la nota del Cabildo, se avisa de los siguientes cortes:

- GC-200: Acceso al Andén Verde - KM 27+100 a KM 21+500. Acceso a Tirma - KM 15+100 a KM 19+750. Faneque - KM 8+700 a KM 11+700

- GC-605 Ayacata - Pie de la Cuesta

- GC-60 entre el KM 25+500 y el KM 25+300. Desvío por la GC-603, acceso al Hotel Las Tirajanas