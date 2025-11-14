Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
Imagen del cielo de Gran Canaria. Arcadio Suárez

La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas

A partir del próximo lunes, las temperaturas mínimas tendrán un ligero ascenso y se puede llegar a notar algo más de calor

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

La borrasca Claudia deja atrás a Canarias tras unos días intensos con precipitaciones y vientos moderados. Para este viernes, las islas presentarán de igual manera intervalos nubosos, temperaturas en ligero descenso, vientos del oeste moderados y la posibilidad de que se registre alguna lluvia ocasional y dispersa, según la Aemet.

En el mar habrá oeste 5 o 6, localmente 7 al principio en los extremos norte y sur, amainando a oeste o noroeste 4 o 5 y por la noche a 3 o 4. Fuerte marejada, localmente gruesa en el norte hasta la tarde y en el sur al principio, disminuyendo por la noche a marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 o 4 metros.

Para el sábado, Intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales, cuando no se descarta alguna precipitación de carácter débil y ocasional en zonas de interior. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento flojo, predominando la componente oeste, y con brisas en costas.

Ya para el final de semana, el domingo tendremos en el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos de madrugada tendiendo a cielos nubosos con probabilidad de lluvias en general débiles. En vertientes sur de estas islas, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional por la tarde. En las islas más orientales, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día, principalmente en Lanzarote.

Y el lunes, temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas sin cambios. Viento moderado de componente norte, con predominio del nordeste en costas y medianías y del noroeste en cumbres.

Predicción por islas para este viernes:

Lanzarote

Intervalos nubosos con nubosidad baja durante la primera mitad del día y predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado de componente oeste, con brisas en costas sur, disminuyendo por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 19 - 24

Fuerteventura

Intervalos nubosos con nubosidad de evolución durante las horas centrales, sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado de componente oeste, con brisas en costas este, disminuyendo por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 19 - 25

Gran Canaria

Poco nuboso al inicio con intervalos nubosos al oeste. A partir del mediodía crecerá la nubosidad en el interior y la vertiente este, donde hay probabilidad de alguna precipitación ocasional y dispersa. Al final del día tenderá a cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, pudiendo llegar a ser localmente moderado en la vertiente este. Viento moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día. Brisas en costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 24

Tenerife

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior, donde hay probabilidad de alguna lluvia ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, pudiendo ser localmente moderado en la vertiente este. Viento flojo a moderado de componente oeste. Brisas en costa este. En cumbres centrales, viento fuerte del noroeste disminuyendo a moderado del oeste a lo largo de la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 25

La Gomera

Poco nuboso al inicio con intervalos nubosos al oeste. A partir del mediodía crecerá la nubosidad en zonas de interior y en la vertiente este, donde hay probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. Al final del día tenderá a cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 - 25

La Palma

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior, donde hay probabilidad de alguna lluvia ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día. Brisas en costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 - 24

El Hierro

Poco nuboso al inicio con intervalos nubosos al oeste. A partir del mediodía crecerá la nubosidad en el interior y la vertiente este, donde hay probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. Al final del día tenderá a cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día. Brisas en costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 14 - 21

