La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas A partir del próximo lunes, las temperaturas mínimas tendrán un ligero ascenso y se puede llegar a notar algo más de calor

La borrasca Claudia deja atrás a Canarias tras unos días intensos con precipitaciones y vientos moderados. Para este viernes, las islas presentarán de igual manera intervalos nubosos, temperaturas en ligero descenso, vientos del oeste moderados y la posibilidad de que se registre alguna lluvia ocasional y dispersa, según la Aemet.

En el mar habrá oeste 5 o 6, localmente 7 al principio en los extremos norte y sur, amainando a oeste o noroeste 4 o 5 y por la noche a 3 o 4. Fuerte marejada, localmente gruesa en el norte hasta la tarde y en el sur al principio, disminuyendo por la noche a marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 o 4 metros.

Para el sábado, Intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales, cuando no se descarta alguna precipitación de carácter débil y ocasional en zonas de interior. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento flojo, predominando la componente oeste, y con brisas en costas.

Ya para el final de semana, el domingo tendremos en el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos de madrugada tendiendo a cielos nubosos con probabilidad de lluvias en general débiles. En vertientes sur de estas islas, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional por la tarde. En las islas más orientales, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día, principalmente en Lanzarote.

Y el lunes, temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas sin cambios. Viento moderado de componente norte, con predominio del nordeste en costas y medianías y del noroeste en cumbres.

Esta tarde: en Canarias temporal marítimo, lluvias intensas y persistentes acompañadas de tormenta y rachas de viento muy fuertes; en la península rachas de viento fuertes o muy fuertes y lluvias intensas y persistentes más en el suroeste. pic.twitter.com/cnLPueYuL0 — AEMET (@AEMET_Esp) November 13, 2025

Predicción por islas para este viernes:

Lanzarote

Intervalos nubosos con nubosidad baja durante la primera mitad del día y predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado de componente oeste, con brisas en costas sur, disminuyendo por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 19 - 24

Fuerteventura

Intervalos nubosos con nubosidad de evolución durante las horas centrales, sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado de componente oeste, con brisas en costas este, disminuyendo por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 19 - 25

Gran Canaria

Poco nuboso al inicio con intervalos nubosos al oeste. A partir del mediodía crecerá la nubosidad en el interior y la vertiente este, donde hay probabilidad de alguna precipitación ocasional y dispersa. Al final del día tenderá a cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, pudiendo llegar a ser localmente moderado en la vertiente este. Viento moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día. Brisas en costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 24

Tenerife

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior, donde hay probabilidad de alguna lluvia ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, pudiendo ser localmente moderado en la vertiente este. Viento flojo a moderado de componente oeste. Brisas en costa este. En cumbres centrales, viento fuerte del noroeste disminuyendo a moderado del oeste a lo largo de la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 25

La Gomera

Poco nuboso al inicio con intervalos nubosos al oeste. A partir del mediodía crecerá la nubosidad en zonas de interior y en la vertiente este, donde hay probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. Al final del día tenderá a cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 - 25

La Palma

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior, donde hay probabilidad de alguna lluvia ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día. Brisas en costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 - 24

El Hierro

Poco nuboso al inicio con intervalos nubosos al oeste. A partir del mediodía crecerá la nubosidad en el interior y la vertiente este, donde hay probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. Al final del día tenderá a cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día. Brisas en costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 14 - 21