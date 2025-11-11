Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un atasco en Las Palmas de Gran Canaria. Tráfico. Agentes de movilidad
Tráfico Gran Canaria

Las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 11 de noviembre

TRÁFICO ·

Consultas todas las vías afectadas por cortes y restricciones este martes

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:14

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por restricciones de tráfico que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 11 de noviembre, en Gran Canaria.

GC-2 KM 10+200 al 10+500 sentido Agaete/LPGC - Arucas

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 11 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-220 KM 3+300 al 3+800, en el tramo de Buenavista a Los Silos, Gáldar

- Aviso: Cierre de la circulación

- Descripción: Asfaltado y señalización

- Fecha inicio: Desde el martes 11 de noviembre al jueves 13 de noviembre

- Hora inicio: 9:00h

- Hora fin: 18:00h

GC-20 KM 6+00 al 7+780 sentido Cebolla/Arucas- La Goleta - Arucas

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de rejillas e isletas

- Fecha inicio: 11 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

