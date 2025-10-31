Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 31 de octubre

TRÁFICO ·

Consulta todos los cortes de vías y afectaciones al tráfico en Gran Canaria este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:27

Comenta

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por limitaciones viales que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 31 de octubre, en Gran Canaria.

51º Rally de Maspalomas

- Aviso: Corte de carreteras

- Fecha inicio: 31 de octubre y 1 de noviembre

GC-150 KM 1+000 al 3+000

- Aviso: Cortes intermitentes

- Descripción: Rodaje documental El Gen

- Fecha inicio: 1, 2 y 3 de noviembre

- Hora inicio: 8:00h

- Hora fin: 14:00h

Los trabajos en la GC-606 se van a desarrollar en un nuevo tramo, desde el PK 8+500 (El Carrizal de Tejeda) al 12+000 (Cruce con la GC-210)

- Descripción: A El Carrizal se puede acceder desde Tejeda y/o Ayacata. No se permite el tránsito desde El Carrizal hasta La Aldea

- Fecha inicio: desde el 20 de octubre hasta finalización de obras

