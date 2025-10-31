Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 31 de octubre

Consulta todos los cortes de vías y afectaciones al tráfico en Gran Canaria este viernes

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por limitaciones viales que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 31 de octubre, en Gran Canaria.

❌Corte de carreteras❌

52º Rally de Maspalomas



52º Rally de Maspalomas

🔴Cierres de carreteras por tramos los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025

- Aviso: Corte de carreteras

- Fecha inicio: 31 de octubre y 1 de noviembre

GC-150 KM 1+000 al 3+000

- Aviso: Cortes intermitentes

- Descripción: Rodaje documental El Gen

- Fecha inicio: 1, 2 y 3 de noviembre

- Hora inicio: 8:00h

- Hora fin: 14:00h

Los trabajos en la GC-606 se van a desarrollar en un nuevo tramo, desde el PK 8+500 (El Carrizal de Tejeda) al 12+000 (Cruce con la GC-210)

- Descripción: A El Carrizal se puede acceder desde Tejeda y/o Ayacata. No se permite el tránsito desde El Carrizal hasta La Aldea

- Fecha inicio: desde el 20 de octubre hasta finalización de obras

ℹ️ACTUALIZACIÓN



🛣️Los trabajos en la GC-606 se van a desarrollar en un nuevo tramo, desde el PK 8+500 (El Carrizal de Tejeda) al 12+000 (Cruce con la GC-210)



🟢A El Carrizal se puede acceder desde Tejeda y/o Ayacata



🔴No se permite el tránsito desde El Carrizal hasta La Aldea https://t.co/9nC74vDVjO — CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 30, 2025