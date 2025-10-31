Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 31 de octubre
Viernes, 31 de octubre 2025, 09:27
Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por limitaciones viales que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 31 de octubre, en Gran Canaria.
Corte de carreteras
52º Rally de Maspalomas
Cierres de carreteras por tramos los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025
- Aviso: Corte de carreteras
- Fecha inicio: 31 de octubre y 1 de noviembre
GC-150 KM 1+000 al 3+000
- Aviso: Cortes intermitentes
- Descripción: Rodaje documental El Gen
- Fecha inicio: 1, 2 y 3 de noviembre
- Hora inicio: 8:00h
- Hora fin: 14:00h
Los trabajos en la GC-606 se van a desarrollar en un nuevo tramo, desde el PK 8+500 (El Carrizal de Tejeda) al 12+000 (Cruce con la GC-210)
- Descripción: A El Carrizal se puede acceder desde Tejeda y/o Ayacata. No se permite el tránsito desde El Carrizal hasta La Aldea
- Fecha inicio: desde el 20 de octubre hasta finalización de obras
ACTUALIZACIÓN
