Accidente múltiple en la Avenida Marítima
La colisión entre cuatro coches en la GC-1 genera retenciones en hora punta este viernes
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 31 de octubre 2025, 08:29
Dos personas han resultado heridas en un accidente múltiple en la mañana de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. El alcance del choque afecta a cuatro vehículos en la GC-1 a la altura de la avenida Juan XXIII.
Una ambulancia del Servicio Canario de Urgencia se ha desplazado al lugar, así como agentes de Tráfico de la Policía Local para tratar de reordenar lo más rápido posible la circulación, ya que el accidente ha causado importantes retenciones en sentido norte.
⚠️ Precaución ⚠️— Policía Local LPA (@PoliciaLPA) October 31, 2025
Accidente de circulación en la GC-1 dirección norte a la altura de Avda. Juan XXIII, hay 4 vehículos implicados.
Unidad de Tráfico se encuentra en el lugar.
Ambulancia del #SUC atendiendo a dos lesionados en el lugar. pic.twitter.com/oBX6Q8moLc