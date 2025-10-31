Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Policía Local y la ambulancia actúan en el lugar. Imagen de las cámaras de Tráfico. C7

Accidente múltiple en la Avenida Marítima

La colisión entre cuatro coches en la GC-1 genera retenciones en hora punta este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:29

Comenta

Dos personas han resultado heridas en un accidente múltiple en la mañana de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. El alcance del choque afecta a cuatro vehículos en la GC-1 a la altura de la avenida Juan XXIII.

Una ambulancia del Servicio Canario de Urgencia se ha desplazado al lugar, así como agentes de Tráfico de la Policía Local para tratar de reordenar lo más rápido posible la circulación, ya que el accidente ha causado importantes retenciones en sentido norte.

