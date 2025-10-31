Accidente múltiple en la Avenida Marítima La colisión entre cuatro coches en la GC-1 genera retenciones en hora punta este viernes

La Policía Local y la ambulancia actúan en el lugar. Imagen de las cámaras de Tráfico.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 08:29

Dos personas han resultado heridas en un accidente múltiple en la mañana de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. El alcance del choque afecta a cuatro vehículos en la GC-1 a la altura de la avenida Juan XXIII.

Una ambulancia del Servicio Canario de Urgencia se ha desplazado al lugar, así como agentes de Tráfico de la Policía Local para tratar de reordenar lo más rápido posible la circulación, ya que el accidente ha causado importantes retenciones en sentido norte.

⚠️ Precaución ⚠️

Accidente de circulación en la GC-1 dirección norte a la altura de Avda. Juan XXIII, hay 4 vehículos implicados.

Unidad de Tráfico se encuentra en el lugar.

Ambulancia del #SUC atendiendo a dos lesionados en el lugar. pic.twitter.com/oBX6Q8moLc — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) October 31, 2025