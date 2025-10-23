Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mapa con cortes de la GC-2. Cabildo de Gran Canaria
Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 23 de octubre

Consulta todas las carreteras afectadas por cortes y restricciones este jueves

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:16

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por limitaciones viales que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser accidentes, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 23 de octubre, en Gran Canaria.

Ramal de la GC-2, en el acceso al Auditorio y al centro comercial Las Arenas, desde el puente de El Rincón, sentido Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Cierre de la circulación. Desvíos por el interior de Las Palmas de Gran Canaria

- Descripción: Asfaltado

- Fecha inicio: 23 de octubre

- Hora inicio: 22:00h

- Hora fin: 06:00h

GC-216 KM 1+015 al 10+568 y GC-21 KM 39+825 al 39+451

- Aviso: Cortes intermitentes regulados

- Descripción: XIII Gran Canaria Walking Festival 2025

- Fecha inicio: 23 de de octubre

- Hora inicio: 10:00h

- Hora fin: 15:30h

GC-654 KM 5+860 ambos sentidos - Risco Blanco - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparación de firme

- Fecha inicio: 23 de octubre

- Hora inicio: 07:00h

- Hora fin: 15:00h

