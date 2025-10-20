Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 20 de octubre

Consulta las vías afectadas por cortes al tráfico en Gran Canaria este lunes

CANARIAS7

CANARIAS7

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:15

Comenta

Las carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por obras en la carretera que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 20 de octubre, en Gran Canaria.

GC-201 KM 2+000 al 2+400 sentido Costa Ayala/Los Giles - Los Giles - Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza y desbroce de margen

- Fecha inicio: 20 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-500 KM 24+275 al 25+000 - Pasito Blanco/El Pajar - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Rasanteo de cuneta

- Fecha inicio: 20 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC 606 KM 8+500 al 9+200, desde El Carrizal de Tejeda a la presa de Parralillo, El Carrizal

- Aviso: Corte total

- Descripción: Excavaciones de recalce

- Fecha inicio: Desde el 20 de octubre hasta finalización de los trabajos

- Duración: 24 horas

GC-505 KM 4+100 al 3+100 - El Pajar/Soria - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Desbroce de margen

- Fecha inicio: 20 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

