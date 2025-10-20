Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 20 de octubre

CANARIAS7 Lunes, 20 de octubre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Las carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por obras en la carretera que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 20 de octubre, en Gran Canaria.

GC-201 KM 2+000 al 2+400 sentido Costa Ayala/Los Giles - Los Giles - Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza y desbroce de margen

- Fecha inicio: 20 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-500 KM 24+275 al 25+000 - Pasito Blanco/El Pajar - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Rasanteo de cuneta

- Fecha inicio: 20 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC 606 KM 8+500 al 9+200, desde El Carrizal de Tejeda a la presa de Parralillo, El Carrizal

- Aviso: Corte total

- Descripción: Excavaciones de recalce

- Fecha inicio: Desde el 20 de octubre hasta finalización de los trabajos

- Duración: 24 horas

GC-505 KM 4+100 al 3+100 - El Pajar/Soria - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Desbroce de margen

- Fecha inicio: 20 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h