Atasco en la GC-1 en sentido Sur, a la altura de Las Terrazas, provocado por un accidente de tráfico.
Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 14 de octubre

Consulta las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este martes

Martes, 14 de octubre 2025, 09:09

Las carretereas de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por obras en la carretera que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 14 de octubre, en Gran Canaria.

GC-504 KM 8+185 al 9+070 - Maspalomas/Ayagaures - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Reparar firme

- Fecha inicio: 14 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-500 KM 23+575 al 25+00 - Pasito Blanco/El Pajar - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Rasanteo de cuneta

- Fecha inicio: 14 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-130 KM 9+880 ambos sentidos - Cazadores - Telde

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparación de barrera

- Fecha inicio: 14 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-21 KM 21+480 ambos sentidos - Lanzarote/Valleseco - Valleseco

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de caño de drenaje

- Fecha inicio: 14 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

