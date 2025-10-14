Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 14 de octubre
Consulta las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este martes
Martes, 14 de octubre 2025, 09:09
Las carretereas de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por obras en la carretera que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 14 de octubre, en Gran Canaria.
Reparar firme
🛣️GC-504 KM 8+185 al 9+070 - Maspalomas/Ayagaures - San Bartolomé de Tirajana
🗓️14 de octubre
⏰07:00 a 15:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/3fODNaGRPS
GC-504 KM 8+185 al 9+070 - Maspalomas/Ayagaures - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Reparar firme
- Fecha inicio: 14 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-500 KM 23+575 al 25+00 - Pasito Blanco/El Pajar - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Rasanteo de cuneta
- Fecha inicio: 14 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-130 KM 9+880 ambos sentidos - Cazadores - Telde
- Aviso: Precaución
- Descripción: Reparación de barrera
- Fecha inicio: 14 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-21 KM 21+480 ambos sentidos - Lanzarote/Valleseco - Valleseco
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de caño de drenaje
- Fecha inicio: 14 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h