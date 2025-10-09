Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 9 de octubre
Consulta las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este jueves
Jueves, 9 de octubre 2025, 09:15
Las carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por obras en la carretera que requieren precaución de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 9 de octubre, en Gran Canaria.
❌Precaución❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 9, 2025
Limpieza de cunetas
🛣️GC-65 KM 1+550 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
🗓️9 de octubre
⏰07:30 a 15:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/KK4MsM840F
GC-65 KM 1+550 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 9 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-60 KM 29+00 - Tunte/Fataga - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Reparar firme
- Fecha inicio: 9 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-75 KM 18+00 al 16+00 ambos sentidos - Fontanales/Corvo - Moya
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cuneta y márgenes
- Fecha inicio: 9 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-15 KM 14+180 ambos sentidos - La Lechuza/Montaña Cabreja - San Mateo
- Aviso: Precaución
- Descripción: Reparación de descalce
- Fecha inicio: 9 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h