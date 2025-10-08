Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 8 de octubre

Atasco en la GC-1 en sentido Sur, a la altura de Las Terrazas, provocado por un accidente de tráfico (2019).

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser accidentes, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 8 de octubre, en Gran Canaria.

GC-60 KM 28+950 - Tunte/Fataga - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Reparar firme

- Fecha inicio: 8 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-201 KM 2+000 al 2+400 sentido Los Giles/Costa Ayala - Los Giles- Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza y desbroce de margen

- Fecha inicio: 8 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-2, en el tramo del enlace El Rincón, en los ramales que conectan Las Arenas y el barrio de Guanarteme

- Aviso: Cierre de la circulación

- Descripción: Rehabilitación de firmes

- Fecha inicio: Noches del 8 y 9 de octubre

- Hora inicio: 22:00h

- Hora fin: 06:00h