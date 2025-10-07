Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Transporte terrestre. Vehículos en la capital grancanaria, en la zonade Alcaravaneras. C7
Tráfico Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 7 de octubre

Consulta las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este martes

Martes, 7 de octubre 2025, 09:19

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 7 de octubre, en Gran Canaria.

GC-201 KM 2+00 al 2+400 sentido Los Giles/Costa Ayala - Los Giles - Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza y desbroce de margen

- Fecha inicio: 7 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: N/A

GC-2 KM 15+400 sentido LPGC-Agaete - Pagador - Moya

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Retirar grafiti del margen

- Fecha inicio: 7 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-2 KM 26+500 sentido Agaete/LPGC - San Isidro - Gáldar

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Sustituir señales verticales y balizamiento

- Fecha inicio: 7 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC 3 KM rotonda bajo Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, sentido San Lorenzo, Teror y CC Alisios

- Aviso: Corte accesos a rotonda

- Descripción: Rehabilitación del firme. Desvíos por: Circunvalación hasta enlace de Las Mesas y GC-310 (carretera de Almatriche) hasta GC-308 (carretera de San Lorenzo)

- Fecha inicio: Desde el 5 de octubre hasta finalización de los trabajos

- Hora inicio: 22:00

- Hora fin: 06:00h

