Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 7 de octubre
Consulta las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este martes
Martes, 7 de octubre 2025, 09:19
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 7 de octubre, en Gran Canaria.
GC-201 KM 2+00 al 2+400 sentido Los Giles/Costa Ayala - Los Giles - Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza y desbroce de margen
- Fecha inicio: 7 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: N/A
GC-2 KM 15+400 sentido LPGC-Agaete - Pagador - Moya
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Retirar grafiti del margen
- Fecha inicio: 7 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-2 KM 26+500 sentido Agaete/LPGC - San Isidro - Gáldar
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Sustituir señales verticales y balizamiento
- Fecha inicio: 7 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
❌Corte accesos a rotonda❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 6, 2025
Rehabilitación del firme
🛣️GC 3 KM rotonda bajo Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, sentido San Lorenzo, Teror y CC Alisios. pic.twitter.com/sKeODujYNT
GC 3 KM rotonda bajo Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, sentido San Lorenzo, Teror y CC Alisios
- Aviso: Corte accesos a rotonda
- Descripción: Rehabilitación del firme. Desvíos por: Circunvalación hasta enlace de Las Mesas y GC-310 (carretera de Almatriche) hasta GC-308 (carretera de San Lorenzo)
- Fecha inicio: Desde el 5 de octubre hasta finalización de los trabajos
- Hora inicio: 22:00
- Hora fin: 06:00h