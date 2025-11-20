Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Afectación al tráfico y las guaguas por la media maratón de Vecindario.
Carreteras cortadas y líneas de guaguas afectadas por restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy 20 de noviembre

Consulta todas las vías afectadas por cortes y cambios en las líneas de guaguas este jueves

20 de noviembre 2025

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por restricciones de tráfico que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 20 de noviembre, en Gran Canaria. Además, puedes consultar los cambios en las líneas de guaguas este jueves.

Cortes de carreteras

GC-75 KM 8+200 sentido Pagador/cruce GC-700 - Moya

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Sustituir señales verticales

- Fecha inicio: 20 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-231 KM 2+010 al 4+00 sentido Agaete/El Sao - San Pedro - Agaete

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 20 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 5+00 al 6+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 20 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

Cambios en las líneas de guaguas

Cierre temporal al tráfico con motivo de la celebración de la Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez en Vecindario. Del 20 de noviembre a las 09:00 horas hasta el 22 de noviembre a las 23:00 horas. El tramo afectado es la circunvalación Alta (Avenida de Las Tirajanas).

Sentido afectado: Las Palmas de GC - Sur

Líneas afectadas: 19 y 36

ierre temporal al tráfico en El Ejido, Ingenio con motivo del encendido del alumbrado Navideño, desde las 23:00 horas del 21 de noviembre hasta las 04:00 horas del 23 de noviembre. El tramo afectado es la C/ León y Castillo.

Sentido afectado: Las Palmas de GC – Sur

Líneas afectadas: 11, 21, 35 y 85

