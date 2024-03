El carnaval de Maspalomas elige a su drag 2024

Maspalomas entra en la cuenta atrás. La noche de este jueves elegirá al que se erigirá en drag ganador de su carnaval. A partir de las 21.00 horas, 12 aspirantes, seleccionados entre los 20 que se presentaron, se disputarán el cetro que les hará pasar a la historia de la fiesta en la que nació este concurso. La gala será presentada por la actriz Anabel Alonso y por el periodista de TVE en Canarias, Roberto Herrera.

La organización ultima los preparativos en el escenario del centro comercial Yumbo, que se convertirá en protagonista de un espectáculo en el que se contará como artistas invitados con King África y con Joseph Fonseca y que se prolongará durante algo más de dos horas.

El aforo previsto para seguir la gala en directo presentará un lleno hasta la bandera, con sus 1.600 butacas ocupadas. No obstante, los que no consiguieron pases para verla 'in situ' podrán disfrutarlo en directo gracias a las cámaras de La 2 de TVE para Canarias y por RTVE Play para toda España.