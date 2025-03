Caridad Rodríguez: «La creación del Cabildo marcó un antes y un después» para Gran Canaria La portavoz de las personas y entidades distinguidas considera difícil de creer que, desde la Conquista por la Corona de Castilla a finales del siglo XV y hasta 1913, durante más de 400 años, la isla no tuviera un Gobierno propio

Caridad Rodríguez, Can en Ciencias, intervino en nombre de los galardonados.

En nombre de las 21 personas y entidades galardonadas por el Cabildo de Gran Canaria en 2025 intervino Caridad Rodríguez, distinguida como Can de Artes, quien arrancó su breve discurso destacando que «recibir este honor es un orgullo y una alegría para todos nosotros; también ha sido una sorpresa, no lo duden», agregando que «como solos no somos nada, estoy segura que todos los galardonados hemos tenido a nuestro lado compañeros, equipos de trabajo que nos han apoyado, para ellos también son hoy estos honores

En lo que definió como una noche «especial para todos los galardonados, un momento de reconocimiento y celebración», la portavoz de los tres Hijos Predilectos y dos Adoptivos, dos Canes de Artes y dos de Ciencias y doce Roque Nublo, no olvidó que «conmemoramos el 112 aniversario de la constitución del Cabildo de Gran Canaria, en el año 1913, y el inicio de la apasionante labor de su primera Corporación. Aquel grupo pionero de representantes políticos asumió el gobierno de la isla, dando respuesta a una demanda largamente anhelada por la población isleña», comentó sobre aquel colectivo.

Caridad Rodríguez resaltó que «resulta difícil de creer que, desde la Conquista de Gran Canaria, por la Corona de Castilla, a finales del siglo XV y hasta 1913, durante más de 400 años, la isla no tuviera un Gobierno propio, que gestionara su vida política y administrativa, desde su territorio, con pleno conocimiento de sus necesidades y la capacidad de atenderlas». A su juicio, su creación «marcó un antes y un después: significó el paso de la pobreza al inicio de la prosperidad, el camino hacia la modernidad».

Rememorando una típica escena de cumpleaños, la portavoz de los galardonados comentó que «si hubiera una tarta y yo pudiera soplar sus velas, pediría un deseo, que seguro comparto con todos ustedes. Desearía que nuestros representantes políticos en el Cabildo, actuales y futuros, trabajen siempre con la misma ilusión y determinación que tuvo la primera Corporación insular de 1913. Que tomen cada decisión pensando en el bien común, viendo esta isla como un ser vivo: que sigan protegiendo su fauna y su flora, sus costas y sus mares; los senderos por los que caminamos las viejas montañeras y los nuevos senderistas».

También deseó que esos políticos «preserven nuestros paisajes, porque rodeados de belleza, aspiramos a ser mejores. Que cuiden nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Que no se olviden nunca que su trabajo es velar por todas las personas que aquí vivimos y por las actividades que desarrollamos en esta tierra, que tiene un espacio y unos recursos limitados, pero que es, ante todo, y queremos que lo siga siendo, nuestro hogar».