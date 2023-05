Una candidata de la lista de AV-PP de Santa Lucía cuenta su versión de la «traición» al líder de la coalición

María Inés Barcia González figura en el puesto 25 de la lista definitiva con la que la coalición electoral que forman Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana y Partido Popular (AV-SLT-PP) concurre a las elecciones del 28 de mayo en el municipio del sureste, pero forma parte de los siete candidatos que estos días anunciaron su decisión de renunciar a la plancha. Ella y los otros seis decidieron seguir la estela del cabeza de lista, Manuel Hernández, que anunció su retirada de la política tras comprobar que le cambiaron la candidatura a sus espaldas, según denunció en su momento.

Ahora es Inés Barcia la que remite una carta en la que cuenta su versión de lo que ella insiste en llamar «traición» y «apuñalamiento por la espalda» y que este periódico reproduce íntegramente:

«A los vecinos de Santa Lucia de Tirajana, soy Maria Inés Barcia González, la candidata que padece una gran invalidez y estoy en silla de ruedas eléctrica, necesaria dada mi discapacidad. En nombre de los que hemos renunciado a la candidatura mediante un comunicado en prensa el 17 mayo de 2023, tal y como ha hecho el numero 1 de la lista, el candidato a la Alcaldía, don Manuel Hernández, que ya renunció públicamente (relato en este escrito el porqué).

Los vecinos que fueron a la presentación el 27 de abril me pudieron conocer y todos los vecinos allí presentes estaban encantados con los candidatos. Fueron muchos los vecinos que se acercaron a mí para felicitarme.

Vamos a explicar lo que ha ocurrido tras ese 27 de abril de 2023, día de la presentación a los vecinos. Desde ese día ya existía una trama para la traición y puñalada por la espalda a don Manuel Hernández, Manolo, para todos los vecinos, a Lucía, la número 2 del partido, y a Jacinto, el número 6, que estaban en la lista publicada en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas) del 26 de abril de 2023.

El que iba en cabeza como número 1, Manuel Hernández, para los vecinos Manolo, candidato a la Alcaldía, envió comunicados a prensa y burofax al Partido AV- STL y al PP para informar de su renuncia y que no publicasen ni su nombre ni su rostro ni ningún documento, asambleas, convocatorias con los vecinos, publicidad, propaganda electoral, etc (algo que siguieron haciendo). No ha podido renunciar oficialmente hasta que terminen las elecciones del 28 de mayo. Lo mismo que hemos hecho nosotros.

Relato los hechos de la verdad:

La semana antes de la presentación de los candidatos de la lista de AV STL/PP a los vecinos, el acuerdo con el PP era que el proyecto que se iba a presentar era el de AV-STL y que de la lista de candidatos se encargaría Manuel Hernández (Manolo). El abogado de AV-STL, Juan José Ramos, y Manolo empezaron a trabajar en confeccionar la lista antes del fin de semana del sábado 22 y domingo 23. Manolo quería poner en el 3º puesto a Vicente Araña (un gran profesional, una persona honrada, humana y en el que confiamos, porque se puede confiar en él), que entendemos que también fue traicionado.

El abogado ya nombrado quería ponerlo en el número 6 de la lista y Manolo le dijo que no. Ese fin de semana, vía wasap entre Manolo y el abogado, el abogado insistía en no ponerlo de número tres; no solo insiste, sino que le dice: he decidido dar un paso al frente y voy a hacer un retoque, sacamos de la lista a Vicente Araña y me pongo yo en el 3º puesto. Manolo dijo que no y él le responde que ya habló con Vicente Araña y que le dijo que no quería salir en la lista. (Ese mismo domingo 23 nos comentó Manolo a algunos de los candidatos lo que había pasado, la conversación que mantuvo con Juan José Ramos vía wasap). Como Manolo confiaba plenamente en el abogado de AV-STL, como todos confiábamos también, y así se presentó la lista el día 24 de abril en la Junta Electoral, que salió publicada el 26 de abril en el BOP.

El pasado 27 de abril se hizo en el Víctor Jara la presentación de la candidatura (es decir, presentar a todos los candidatos que estaban en la lista para las elecciones del 28 de mayo). Estaba presente José Luis Araña, su hermano, Vicente Araña, y el abogado de AV-STL, Juan José Ramos (los tres en los que confiaba plenamente Manolo y su equipo desde hacía años). Alabó en esa presentación a los dos traidores, José Luis Araña, apoderado por Manolo, y el abogado de AV- STL, Juan José Ramos, y a Vicente Araña, sobre todo por lo que ayudó al partido, confiando plenamente en ellos, sobre todo en José Luis Araña, conocidos desde hacia décadas. Por esa razón, lo apodero para la entrega de la lista en la Junta Electoral. Los traicionaron y apuñalaron por la espalda, y le robaron el programa y el proyecto en los que tantos años han trabajado, tanto Manolo como Lucía, Jacinto, y los que formaban el equipo.

Todos los afiliados al partido y miles de vecinos sabían cómo trabajaba este partido. Todos siempre cercanos a los vecinos, luchando por sus derechos, transparentes en todo. No tengo palabras para describir todos los buenos calificativos que tiene el partido AV-STL. Tenía el mejor proyecto y programa presentado que jamás supieron hacer los partidos en décadas y que se presentaba en estas elecciones del 28 de mayo. Se presentaron por primera vez en las anteriores elecciones y sacaron 5 concejales. Solo pudieron gobernar solo unos meses porque hizo coalición Nueva Canarias, PP, La Fortaleza, los que gobiernan en la actualidad. Y en tan pocos meses demostraron lo bien que lo hacían.

Tras la presentación, el jueves 27 de abril, todo estaba preparado para esperar al día 2 de Mayo de 2023 para la publicación definitiva, que se suponía que sería la misma lista que salió publicada el día 26 de abril de 2023.

El sábado 29 de abril recibe un email el abogado Juan José Ramos, email que había creado el mismo para estar en contacto con la Junta Electoral, a primera hora de la mañana, en el que le dicen que tienen que subsanar la lista, porque no cumplía la paridad. La lista desde el primer número hasta el último número cumplían la paridad, excepto los suplentes, que eran 3 hombres y 1 mujer. Bastaba con sacar dos suplentes, incluso 1 y ya estaba solucionado y teníamos que firmar todos los candidatos de la lista publicada en el BOP el 26 de abril las declaraciones responsables de que no estábamos incursos en actos delictivos, algo que firmamos todos los candidatos de la mencionada lista.

El responsable José Luis Araña y apoderado tendría que haber avisado a Manolo sobre esta subsanacion, porque era su obligación. La decisión final era responsabilidad de Manolo para solucionarlo. Se quedaron calladitos Jose Luis Araña y el abogado Juan José Ramos (el viernes 28 el abogado comió con Manolo y tenía todo calladito). El abogado sabía, se supone, porque ya se presentó en las anteriores elecciones, y conocía que había que haber entregado los documentos de responsabilidad mencionados. Así pudieron cumplir su objetivo. El responsable de entregar todos los documentos firmados reconoció entre muchísimos vecinos y candidatos que se los entregó al abogado y a Jose Luis Araña el apoderado, quien tenia el poder para entregarlo. ¿Qué hicieron? No entregaron los documentos firmados de responsabilidad de que no estaban incursos en actos delictivos de 4 candidatos: el número 2, que era Lucía, y el 6, Jacinto, que eran queridos por todo el partido y los vecinos, concejales durante 4 años, y dos suplentes. ¿A quién metieron? A la cuñada y la sobrina de número 5, ambas familiares de José Luis Araña.

No tuvieron tiempo de hablar con Manolo, el que tenía que saberlo, porque el apoderado estaba obligado a avisarle, y tenía obligación de avisarle, desde el sábado 29 a primera hora de la mañana hasta el 30 de abril a las 19.00, que terminaba el plazo, para que entre ambos partidos decidiesen a quién sacaban de suplentes, que ese era el error y haber presentado los documentos firmados de todos los candidatos que salieron en la publicación del BOP del 26 de abril 2023.

Esta clarisimo que fue una traición y un apuñalamiento por la espalda, siendo los culpables y cómplices Juan José Ramos, abogado de AV STL y José Luis Araña, apoderado por Manuel Hernández y militante del PP.

Desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo estuvieron calladitos, es decir, el sábado 29, el domingo 30, que finalizaba el plazo para la entrega de los documentos a las 19.00, y el 1 de mayo, lunes festivo, siguen callados. Nos enteramos de la traición y un apuñalamiento por la espalda (y creo que también es un delito lo que han hecho) el mismo día 2 de mayo, cuando lo vemos publicado en el BOP del 2 de mayo.

Y había un plazo de dos días, 3 y 4, para subsanar si, tal y como dijeron ellos, fue por falta de tiempo y era a quienes tenía a mano (quien se creé eso). Porque no utilizaron ese tiempo para subsanar. Lo podían hacer iniciando un contencioso y podrían estar en la lista los que se presentaron a los vecinos y la publicada en el BOP del 26 de abril, pero permanecieron callados. Y sacan a Lucía y se pone de número 2 el abogado Juan José Ramos. Sabían perfectamente, por la bondad de Manolo, que al verse traicionado de esta manera y apuñalado por la espalda iba a renunciar y con él, algunos mas, y de hecho ya se proclamó para alcalde, consiguiendo lo que quería, la alcaldía. Y José Luis Araña no quería ir en la lista porque se presenta como candidato en la del Cabildo. Si fue por falta de tiempo, ¿por qué no lo solucionaron? Esto demuestra claramente que fue intencionado.

No solo fueron traicionados y apuñalados por la espalda Manuel Hernández (Manolo), Lucía, Jacinto, etcétera, creemos que Vicente Araña también fue una víctima. Lo sentimos mucho por él, porque era un buen candidato para ser el número 3. Fuimos engañados y decepcionados todos, afiliados, todos los vecinos de Santa Lucia de Tirajana, que por cosas como esta dejamos de creer en los políticos. Y así se demuestra quién estaba con el corazón y quién se queda por poder y dinero, los que no han dimitido ya han demostrado lo que querían. A algunos Juan José Ramos supo justificarse con mentiras. Algo que sigue haciendo públicamente. Por ello decidimos los que hemos renunciado el 17 de mayo de 2023, porque entendemos que los vecinos de Santa Lucia de Tirajana merecen saber la verdad.

Qué pena que la honestidad, la lealtad, la transparencia, la humildad, etcétera, no tengan cabida en la política. Si esto lo hacen por una lista para llegar al poder, qué harán cuando estén en el poder.

El pasado lunes 8 de mayo convocó una asamblea para los vecinos Manolo para contar la verdad y cogió la palabra el abogado Juan José Ramos y dijo que el único responsable era él. Los vecinos le decían que dijese la verdad y él, haciendo un mitin, levantando la voz a los vecinos. Cierto que algunos vecinos también alzaron la voz, pero porque querían la verdad.

Salimos de allí detrás de Manolo y quedó aquello prácticamente vacío. Al subir muy amablemente me subió un candidato (que no renunció) junto con otros creo que eran vecinos, pero cuando salí, a pesar de pedir ayuda, hicieron como que no oían y gracias a unos vecinos que salían, porque Manolo ya se había marchado, me ayudaron a bajar, porque hay unas escaleras después del ascensor hasta llegar afuera. Éramos tantos en la calle, que la gente preguntaba por qué había tanta gente. Se quedaron arriba los militantes que siguen adelante a pesar de conocer la verdad y si quedó algún vecino se cuentan con la palma de una mano.

¿Cómo le llamarían ustedes? Imagino que lo mismo que yo, algunos candidatos y miles de vecinos. Traición y apuñalamiento por la espalda.

La coalición fue pedida reiteradamente por el PP a Manolo. Fueron José Luis Araña, militante del Partido Popular y que se presenta al Cabildo de Canarias, Vicente Araña y Juan José Ramos, rogándole, convenciéndolo también. Le decían que les ayudase para limpiar el nombre del PP por la fiesta de lujo de 500 mil euros, de la que que pagó este Ayuntamiento 100.000 euros con el dinero de los vecinos, del dinero de todos los vecinos, porque del PP uno votó a favor de pagar todo ese dinero. Y lo convencieron por el corazón que tiene Manolo. Y al final firmaron la coalición don Manuel Hernández y don Miguel Jorge Blanco.

En fin, sé que el voto es secreto, pero lo que tengo claro es que yo no voy votar por este partido de coalición AV STL/PP«.