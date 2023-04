Una campaña intensa, pero no tensa, en Gran Canaria

En el primer encuentro conjunto que han mantenido, los cabezas de lista al Cabildo de Gran Canaria de las seis fuerzas políticas con más posibilidades de sentarse durante el próximo mandato en el salón de plenos de la Casa Palacio coincidieron en augurar en las instalaciones de CANARIAS7 una campaña electoral al 28M intensa, pero no tensa. Son cinco hombres y una mujer.

El candidato a ser reelegido presidente y cabeza de lista de NC, Antonio Morales, espera que la campaña no sea tensa «porque la ciudadanía no aceptaría enfrentamientos fuera de lugar» y en la política insular, indicó, no se vive la tensión que, por ejemplo, se observa en el Congreso de los Diputados.

Augusto Hidalgo, aspirante del PSOE, augura que «será intensa, como siempre», aunque no prevé ataques personales, y Miguel Jorge, el número 1 del PP, apunta que «cuanto más arriba, menos tensión, y cuanto más abajo, más duras son las campañas», en alusión a la diferencia con las municipales.

Ampliar Los seis cabezas de lista al Cabildo grancanario con más opciones de ser electos. J. C. Alonso

José María Ponce, cabeza de cartel de Unidos por Gran Canaria (UxGC), cree que será «amigable, aunque habrá confrontación, como es normal», mientras que Antonio Pérez, el candidato de Podemos, sostiene que «se pueden mantener posiciones diferentes sin pelearse».

La única candidata a presidenta del Cabildo, María Fernández, que encabeza la lista de CC, mantiene que «las campañas siempre son intensas, pero no hay que ir más lejos».

Morales es el único que repite

Solo el actual presidente y candidato por NC repite al frente de la lista de su partido al Cabildo. Los otros cinco aspirantes se estrenan como candidatos a presidir la corporación insular, aunque dos de ellos ya han sido consejeros. Los otros tres nunca se han sentado en el salón de plenos del Cabildo.

Ampliar Estos 5 candidatos lideran por primera vez una lista al Cabildo de Gran Canaria. Arcadio Suárez

Los que ya tienen experiencia en la Casa Palacio son también alcaldes. Son Augusto Hidalgo, primer edil de la capital, que fue parte del Grupo Socialista en el mandato de 2011 a 2015, entonces en la oposición, y Miguel Jorge, máximo mandatario de Santa Brígida y cargo electo en el Cabildo en cinco mandatos, tanto en el Gobierno como en la oposición. Fue consejero en dos etapas distintas. La primera duró 16 años, entre 1991 y 2007, y en ella llegó a vicepresidente con José Manuel Soria. La segunda es la actual.

José María Ponce, piloto de rallies y exalcalde de Arucas por el PP, aspira a la Presidencia después de permanecer algunos años alejados de la actividad política, mientras que Antonio Pérez pasa de la política local a la insular dado que en 2019 encabezó la lista de Otra Arucas.

María Fernández, actual diputada de CC por Las Palmas y la más joven de estos seis aspirantes a ocupar el sillón en el que se sienta Morales, se estrenó en campañas en las últimas elecciones nacionales.

Las seis están ya en el Cabildo

Las seis fuerzas políticas invitadas al encuentro de esta semana en CANARIAS7 ya están representadas en la corporación insular, de la que durante este mandato también forma parte Ciudadanos, y de los seis candidatos a la Presidencia Morales y Jorge son los únicos que actualmente votan en su pleno.

Ampliar Miguel Jorge (PP) y José María Ponce (UxGC) se saludaron efusivamente. Arcadio Suárez

En el encuentro en El Sebadal fue palpable la mayor sintonía personal y política entre los aspirantes del bloque de izquierdas que conforma el pacto de progreso en el Cabildo desde hace dos mandatos.

Morales, Hidalgo y el nuevo aspirante de Podemos, Antonio Pérez, un veterano sindicalista de CCOO y militante de Izquierda Unida Canaria (IUC), confirmaron con palabras y gestos su predisposición a reeditar el Tripartito tras el 28M.

También resultó evidente la cordialidad entre Jorge y Ponce, quienes se conocen desde hace décadas, sin que esto quiera decir que no exista afinidad personal entre el resto. De hecho, y por ejemplo, Morales y Jorge mantienen una relación cordial pese a situarse en distintos extremos del arco político.

¿Tres mandatos consecutivos?

Después de 8 años consecutivos al frente del Cabildo, Antonio Morales aspira en estas próximas elecciones a convertirse en el primer presidente que complete tres mandatos seguidos en el cargo en Democracia, algo que no ha sucedido aún.

Ampliar Morales, Jorge, Ponce e Hidalgo observan la llegada de Fernández al periódico. Arcadio Suárez

Descartadas las mayorías absolutas, salvo sorpresa mayúscula, todo apunta a que será necesario un nuevo pacto de gobierno entre dos o más partidos para asegurar la estabilidad en esta corporación. Así ha sucedido en los dos últimos mandatos, en los que NC, PSOE y Podemos compartieron el Gobierno insular. En ambos casos no era necesaria la participación de la formación morada pero los otros dos socios no quisieron dejar a este partido a su izquierda.

La pregunta es: ¿ocurrirá lo mismo tras el 28M? ¿Sumarán de nuevo estas tres fuerzas políticas 15 consejeros o más, es decir, los precisos para gobernar una corporación insular de 29 cargos electos?

Todo será más fácil si las matemáticas resultantes de los votos facilitan la conformación de los mismos pactos en el Gobierno de Canarias y los principales ayuntamientos de la isla. Si no fuera así, ¿se modificaría la actual correlación de fuerzas políticas en el Cabildo?

Unos 375.000 votantes

Los poco más de 669.500 electores de Gran Canaria que pueden participar en los comicios establecerán con sus votos qué pactos son posibles y cuáles no serán viables. Mejor dicho, los 375.000 electores que se estima que participarán, en torno al 56% del censo, resolverán estas incógnitas, pero no el problema entero, en el que intervendrán otras claves políticas.

Ampliar María Fernández, candidata de CC, y las muletas que le acompañan en precampaña. A. Suárez

En todo caso el ganador de las elecciones tiene ventaja porque en los cabildos toma posesión como presidente, tenga o no mayoría absoluta para mantenerse en el sillón. Quitarle el cargo obligaría a presentar una moción de censura, lo que en el Cabildo de Gran Canaria solo ha ocurrido en dos ocasiones desde que se celebran elecciones.