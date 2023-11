El Cabildo opta a explorar la geotermia en la zona de Gran Canaria con mayor potencial

El Consejo Insular de la Energía (CIE) del Cabildo ha presentado una oferta al concurso abierto por el Gobierno canario para conceder los derechos mineros sobre recursos geotérmicos de Gran Canaria en los que existían permisos de exploración que han caducado.

La superficie del permiso de investigación solicitado por el CIE está enclavada en los municipios de Valsequillo, Ingenio, Agüimes y Telde, la zona de la isla con más potencial de alta entalpía según las conclusiones del informe que en 2017 realizó el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) por encargo suyo.

El consejero de Energía del Cabildo, Raúl García, destaca que «tenemos claro que vale la pena investigar y darle una oportunidad a la geotérmica», a su juicio «la renovable que ha sido la gran olvidada en Canarias».

Para llevar a cabo los sondeos en busca de bolsas de calor en el subsuelo, financiar su elevado coste y compartir su posterior posible explotación, el CIE ha constituido un consorcio público-privado con tres empresas canarias, Canary Islands Base, Ayagaures Medio Ambiente y Canaluz Infinita, un consorcio abierto a nuevas incorporaciones. De hecho negocia ahora la entrada de una empresa británica y de una eléctrica española, indica García.

Central geotérmica en funcionamiento en Islandia. C7

El presupuesto estimado para hacer realidad la propuesta liderada por el ente público empresarial del Cabildo es de casi 31 millones de euros (en concreto 30.905.758,44 euros) y la profundidad a la que se prevé llegar con los sondeos es de entre 2 y 2,5 kilómetros.

Dar un salto adelante

Mediante el concurso de concesión de derechos de exploración geotérmica caducados el Gobierno de Canarias quiere seleccionar las mejores ofertas para dar un salto adelante en la búsqueda de las bolsas de calor que existen en el subsuelo de la isla para su explotación como fuente de energía.

Se trata de pasar del papel a los hechos, dando un impulso a la intensidad investigadora acorde con el nivel de conocimiento del recurso minero que ya existe merced a los estudios realizados en las últimas décadas por entidades privadas y públicas entre las que destacan el Instituto Geológico y Minero de España, Involcan, ITER y diversas universidades.

Los casos de Endesa y Repsol

Inicialmente también presentó una oferta al concurso abierto por el Gobierno canario la eléctrica Endesa, tanto para Gran Canaria como para los que también están abiertos para lo mismo en las islas de Tenerife y La Palma, pero finalmente la retiró.

Esta marcha atrás, explica la compañía, no obedece a ninguna razón de peso sino a que «está estudiando otras alternativas de renovables con resultados más a corto plazo». No obstante, Endesa no descarta apostar por la geotermia en Canarias en un futuro, no en vano Enel, el accionista mayoritario, es número uno mundial en esta energía.

Por su parte, según las fuentes consultadas, la multinacional española Repsol se habría presentado a los concursos de Tenerife, el más avanzado, y a La Palma, pero no al de Gran Canaria.

Trabajos de campo del permiso de exploración Lisa que lleva a cabo Repsol. Repsol

En la actualidad Repsol lleva a cabo un permiso de exploración, denominado Lisa, para estimar el potencial geotérmico de 1.386 cuadrículas mineras de Gran Canaria, equivalentes a 466 kilómetros cuadrados, y «por el momento todos los indicios son compatibles con la existencia de un recurso geotérmico de media-alta entalpía en la isla», señalaba la empresa tras renovar el permiso a finales de 2022.

Los terrenos declarados francos en esta isla por el Gobierno canario, por haber caducado los derechos de investigación, que ascienden a 2.018 cuadrículas mineras (1.960 terrestres) repartidas por 19 de los 21 municipios, todos menos La Aldea de San Nicolás y Mogán, no se solapan con las cuadrículas mineras del permiso Lisa.

De momento la Mesa de Selección del concurso para Gran Canaria, que corre en paralelo al de La Palma, solo ha celebrado una reunión, en la que se abrieron los sobres de las ofertas recibidas. La Consejería de Transición Ecológica no ha querido confirmar su número ni a qué entidades o empresas corresponden.

Una renovable constante frente a las intermitentes

Encontrar y aprovechar una energía constante y renovable como es la geotermia «sería extraordinario» para Gran Canaria, sostiene el consejero de Energía del Cabildo, quien recuerda que, por el contrario, tanto la solar como la fotovoltaica son renovables «intermitentes. Para nosotros la diversificación energética de la isla es clave», destaca.

Para Raúl García el ejemplo a seguir en este terreno es la isla de San Miguel, en Azores, con 125.000 habitantes y un 40% de su demanda eléctrica cubierta con geotermia.

Una planta de generación de energía geotérmica en la isla de San Miguel. C7

Una planta de generación geotérmica tipo de 10 megavatios de potencia sería capaz de producir la energía que necesitan 23.000 hogares canarios al año y evitaría la emisión de 57.000 toneladas de CO2.

Opta a fondos Next Generation

El CIE se ha presentado a la primera convocatoria de concesión de ayudas a proyectos para el aprovechamiento de la energía geotérmica profunda, lanzada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El IDAE dispone de 120 millones de fondos Next Generation para esta convocatoria, 60 para proyectos en territorio peninsular y la otra mitad para iniciativas en La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Había reservado 15 millones para cada una de las cuatro islas, pero como no se ha presentado ninguna propuesta para Lanzarote ese importe podría elevarse en las otras tres, para las que sí ha recibido solicitudes.

Los terrenos en los que el Cabildo quiere explorar se localizan en el sureste. C7

De Gran Canaria únicamente se registró una propuesta, la liderada por el CIE, mientras que para Tenerife se presentaron un mínimo de cuatro y para La Palma al menos dos.

Raúl García espera que además de los fondos reservados para Lanzarote, el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica distribuya entre las propuesta que seleccione en Canarias los fondos que no conceda para proyectos en territorio peninsular.

Alta y media entalpía

La geotermia de alta entalpía (recursos demás de 150 grados centígrados) permitiría montar una producción eléctrica complemente renovable, continua durante las 24 horas de los 365 días del año, libre de emisiones contaminantes y prácticamente inagotable. Con la de media entalpía (bolsas de calor de entre 30 y 150 grados) se puede producir calefacción industrial o doméstica y agua sanitaria.