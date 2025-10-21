Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025
Aridany Romero es consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Cober

El Cabildo nombrará un director insular de ejecución del nuevo Estadio de Gran Canaria

La creación de este tipo de puestos directivos finalistas está amparada por el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración para una actividad de elevada dificultad técnica

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 05:10

El Consejo de Gobierno Insular, a propuesta de la Consejería de Deportes, ha dado luz verde a la modificación del anexo de su relación de puestos de trabajo (RPT) directivos sectoriales para crear uno nuevo con atribución finalista denominado Dirección Insular de Ejecución del Nuevo Estadio de Gran Canaria.

La creación de este tipo de puestos directivos finalistas está amparada por el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración (ROGA) del Cabildo con una fecha de inicio y de finalización del contrato y vinculada a una actividad específica y de elevada dificultad técnica.

El consejero de Deportes, Aridany Romero, detalla que este tipo de puestos directivos no tiene que limitarse a empleados públicos y que su cobertura no tiene que someterse a una convocatoria abierta sino que puede hacerse de forma directa, por méritos y capacidades, con personas que acumulen una dilatada experiencia en las responsabilidades que serán asumidas.

Romero recuerda que el Instituto Insular de Deportes únicamente cuenta con un arquitecto y que la obra de remodelación del Estadio de Gran Canaria tiene un plazo de ejecución estimado de entre 30 y 36 meses una vez iniciada.

Por otra parte, informó de que este lunes se firmó el contrato de ejecución de las obras de demolición de la torre derecha de la grada Naciente del estadio, que empezará a mediados de noviembre. Estos trabajos, detalló, no afectarán a la ocupación de las gradas anexas a esa torre, una parte del recinto deportivo de Siete Palmas que nunca se terminó después de su apertura.

Vista de la torre derecha del Estadio de Gran Canaria, una obra nunca acabada. C7

En cuanto a la licitación de las obras de remodelación del estadio, el consejero de Deportes confía en publicar el concurso en febrero de 2026 con el objetivo de que los trabajos comiencen el próximo verano.

