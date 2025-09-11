El Cabildo invierte 1,2 millones en la modernización de la Zona Comercial Abierta El Tablero Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, visitó las obras en la Avenida de Las Américas, que transformarán el espacio urbano para dar protagonismo al peatón y dinamizar el pequeño comercio

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, visitó las obras de modernización de la Zona Comercial Abierta de El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Se trata de una actuación de más de 1,4 millones de euros, de los cuales 1,2 millones de euros provienen de fondos insulares, y que busca transformar la principal arteria de la localidad en un espacio más accesible, moderno y atractivo para vecinos y visitantes.

Los trabajos se concentran en la Avenida de Las Américas, entre las calles Argentina y Brasil, donde se está renovando más de 4.300 metros cuadrados de superficie. La intervención contempla la creación de una plataforma única que prioriza al peatón frente al vehículo, la reordenación del tráfico con un único sentido de circulación, la ampliación de aceras y la recuperación de la plaza central como espacio de encuentro. Además, se están modernizando las redes de agua, saneamiento y telecomunicaciones, incorporando puntos de recarga para vehículos eléctricos y mejorando el mobiliario urbano, la vegetación y la iluminación, con el fin de dar una imagen más atractiva y competitiva a toda la zona.

Durante la visita, la consejera destacó que «con esta obra, el Cabildo de Gran Canaria refuerza su compromiso con la dinamización de nuestras zonas comerciales abiertas, poniendo al peatón en el centro y generando un espacio más accesible, seguro y atractivo». La consejera añadió que «El Tablero va a contar con una avenida renovada, pensada para la gente, para el comercio local y para la vida en comunidad. Es una inversión que se traduce en calidad de vida y oportunidades económicas».

Finalmente, subrayó que «esta actuación es un ejemplo de cómo las inversiones insulares transforman los municipios: mejor movilidad, mejores servicios urbanos y más atractivo turístico y comercial».

La obra forma parte del Plan de Modernización de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria, con el que el Cabildo continúa apoyando a los municipios en la modernización de sus espacios urbanos y en la mejora de la competitividad del tejido empresarial local.

Temas

Cabildo insular de Gran Canaria