El Cabildo invierte 1,4 millones en dos años en mejoras en el Matadero insular El consejo de administración aprobó este miércoles el nuevo convenio colectivo, «un hito en la profesionalización y eficiencia de este servicio público», según el presidente cabildicio, Antonio Morales

Carmelo, el carnero mascota y guía en el Matadero insular, acompañó a la comitiva de cargos públicos en su visita a las instalaciones de esta infraestructura, en la zona de Cuesta Ramón.

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:28 | Actualizado 14:08h.

El Cabildo de Gran Canaria invierte 1,4 millones de euros (1.450.000) en los dos últimos años en distintas mejoras en las instalaciones del Matadero Insular, ubicado en la zona de Cuesta Ramón, en Jinámar, junto al recinto de Mercalaspalmas. El presidente de la institución, Antonio Morales, y el consejero insular del Sector Primario, Miguel Hidalgo, giraron este miércoles una visita a las dependencias junto al gerente de la entidad, Agustín González, para repasar 'in situ' las actuaciones ejecutadas.

Entre otras obras, se han reformado las cuadras caprinas y ovinas, se ha rehabilitado la carretera de acceso y se ha asfaltado y señalizado las zonas de tránsito y aparcamientos, se ha instalado un control de videovigilancia para garantizar el bienestar animal y se ha dotado al Matadero de un depósito de agua de 800.000 litros con planta de tratamiento y sistema de calentamiento solar por placas (que exigió una inversión de 650.000 euros).

Ampliar Cámara de frío para los residuos que genera el Matadero y que son mandados a la península. David Delfour

Morales visitó las instalaciones justo después de que el consejo de administración de la empresa pública que gestiona el servicio aprobase este miércoles el nuevo convenio colectivo del Matadero, que, entre otras cosas, reconoce la evolución de los perfiles profesionales, por lo que, por ejemplo, la figura tradicional del matarife pasa ahora a ser gestor operativo.

Este nuevo convenio, que para Morales «marca un hito en la profesionalización y eficiencia de este servicio», permite internalizar tareas que antes requerían contratación externa, por lo que dará lugar a un ahorro anual superior de 600.000 euros. González precisó que este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo con los trabajadores.

Esta instalación, la única operativa en estas funciones en la isla, sacrificó durante el pasado año 6.757 reses, que vienen a representar el 80% del total de sacrificios de bovinos en la isla. Además, este centro es el único matadero de España con planta intermedia autorizada para la gestión de sus residuos.

También tiene otra particularidad. Cuenta con el servicio inestimable de un carnero, Carmelo, que fue indultado hace 10 u 11 años y que les ayuda a tranquilizar y a guiar a los animales de su especie cuando llegan a estas dependencias. Este miércoles acompañó a los cargos públicos durante parte de su visita.