El Cabildo grancanario aumenta ayudas para violencia de género por la falta de fondos del Gobierno canario La Institución insular ha tenido que aportar 598.000 euros frente a los 133.000 del ejecutivo autonómico

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:01 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado un aumento de 232.092,50 euros para reforzar en 2025 las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, ante el agotamiento del presupuesto inicial de 500.000 euros para este año y la falta de fondos aportados por el Gobierno de Canarias.

La Institución insular destina cada año una partida del Presupuesto General de la Corporación a Ayudas de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de Violencia de Género que se dota con recursos del propio Cabildo y con el Fondo de Emergencia Social del Instituto Canario de Igualdad (ICI) del Gobierno de Canarias.

La consejera de Política Social, Isabel Mena, explicó que «el Cabildo se ha visto en la obligación de tener que aumentar la partida para poder atender a todas las mujeres que lo necesitan y que cada vez son más». Ha detallado además que «de los 232.000 euros con los que se ha incrementado el presupuesto, el Cabildo aporta 98.000 euros, que sumados a los 500.000 euros iniciales, hacen un total de 598.000».

Mena añadió que «el esfuerzo del Cabildo contrasta con el drástico recorte presupuestario que ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias en esta materia, ya que en 2022 y 2023 aportó 400.000 euros cada año, mientras que en 2024 y en 2025 aportó solamente 100.000 y 133.000 euros respectivamente y además, siempre a final de año, lo que supone que el Cabildo tenga que estar siempre adelantando créditos».

Todo esto se traduce en que la Institución insular se ha visto en la necesidad de incrementar las ayudas para mujeres víctimas de violencia de género debido a los recortes presupuestarios del Gobierno de Canarias, detalló.