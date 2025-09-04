El Cabildo de Gran Canaria compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin El precio que pagará a la Congregación de Las Adoratrices por 14.000 metros cuadrados se eleva a casi cuatro millones de euros

El Cabildo comprará por casi cuatro millones de euros la parcela del que fue colegio Montesaori de Tafira para ampliar las instalaciones del Centro de Cooperación Operativa Insular de Gran Canaria (Cecopin), que colinda con esta propiedad de la Congregación de Las Adoratrices.

Así lo confirmó este jueves el presidente del Cabildo, Antonio Morales, tras la reunión del Consejo de Gobierno Insular que acordó el inicio de la adquisición de ese terreno de casi 14.000 metros cuadrados de superficie, de los que 2.700 están construidos.

La ampliación del Cecopin, el centro operativo desde el que se coordinan las acciones de lucha contra los incendios forestales y otras emergencias, era una necesidad para seguir mejorando en materia de prevención porque el centro actual se ha quedado pequeño y precisa de más espacio y un acceso viario propio, indicó Morales.

La ampliación permitirá disponer de más espacio para las patrullas de agentes de Medio Ambiente, montar una gran sala de formación, realizar prácticas operativas, instalar más antenas de comunicación, sumar áreas de descanso y concentrar en el Cecopin medios humanos y materiales ahora dispersos en varias localizaciones.

Para proceder a su uso cuanto antes la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha iniciado la contratación de un proyecto de rehabilitación de las instalaciones construidas, lo que incluirá la creación de un nuevo acceso viario desde la carretera del Centro, un poco después de la actual entrada al Jardín Canario en sentido subida.

La compra de esos terrenos a la Congregación de Las Adoratrices, una oportunidad que surgió cuando el Cabildo negociaba la adquisición a un particular de otra parcela contigua al Cecopin, se ha retrasado porque además del visto bueno de la Diócesis de Canarias fue necesario el del Vaticano.

Esa luz verde de la Iglesia tuvo que esperar a la constitución de su nuevo gobierno tras el fallecimiento del Papa Francisco.