Nuevas instalaciones de impulsión de agua de abasto de Santa Brígida a San Mateo. C7

El Cabildo garantiza el agua de abasto en Santa Brígida y San Mateo

La nueva red de impulsión libera además agua para riego agrícola y es fruto de la colaboración con los dos ayuntamientos y con Emalsa y Canaragua

CANARIS7

Santa Brígida

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:59

La puesta en marcha de una nueva red de impulsión de agua de abasto entre los depósitos de Los Romeros (Santa Brígida) y Cuatro Caminos (San Mateo) garantiza el suministro a la población de ambos municipios con caudal de producción industrial y, además, permitirá liberar importantes volúmenes para riego agrícola en las medianías y cumbres de la isla gracias a una acción conjunta del Consejo Insular de Aguas (CIA), ambos ayuntamientos y las empresas Emalsa y Canaragua.

Así lo celebraron este viernes en una visita a ambos depósitos el consejero de Seguridad Hídrica del Cabildo, Miguel Hidalgo; el alcalde de Santa Brígida, José Armengol; la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón; el director insular de Seguridad Hídrica, José Juan Pérez; el gerente del Consejo Insular de Aguas, Carmelo Santana; y representantes de las empresas.

Hidalgo señaló que esta iniciativa se enmarca en la estrategia trazada por el Cabildo para aumentar el porcentaje de uso de agua industrial con destino al abasto público en la cota inferior a los 600 metros de altura, de modo que el agua de medianías y cumbres se dedique prioritariamente a la agricultura, al mismo tiempo que quedan garantizadas las necesidades de hogares e industria.

«Todo esto no sería posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Santa Brígida, que nos ha facilitado parte de las infraestructuras principales para que el agua llegue aquí, así como de Emalsa, que es la que aporta el agua, y Canaragua, que pone en funcionamiento el bombeo para dotar al municipio de San Mateo», agregó.

«Es un un día importantísimo para la comarca porque vamos logrando los objetivos del Plan Hidrológico y vamos a dar una gran tranquilidad a la población en estos momentos de ausencia de lluvias», enfatizó Hidalgo.

La red de impulsión extiende esta tranquilidad sobre todo a la vertiente este de Santa Brígida y al casco de San Mateo.

«Para Santa Brígida supone una mejora de la red de abastecimiento en un ejemplo de colaboración interadministrativa que permite avanzar en la soberanía hídrica de Gran Canaria», manifestó el alcalde satauteño, José Armengol. «Ahora mismo no tenemos problemas de abasto en el municipio, pero este paso nos refuerza», aclaró.

«Estamos de enhorabuena, porque podemos garantizar el abasto público para una parte importante del municipio y sabemos que, aunque falle el agua de lluvia, vamos a poder hacer uso de este bombeo», señaló la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón.

