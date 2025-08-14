El Cabildo financia un centro de Aprosu en Tamaraceite para discapacidad intelectual El inmueble en obras de reforma y equipamiento va a contar con 35 plazas y ayudará a reducir la lista de espera en la capital para mayores de 21 años

El Cabildo de Gran Canaria financiará con 700.000 euros el nuevo centro diurno de 35 plazas de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (Aprosu) para ampliar la red asistencial insular con un espacio accesible, moderno, diseñado para ofrecer una atención personalizada e integrado en el día a día de la ciudad gracias a su ubicación en el corazón del barrio de Tamaraceite.

La aportación del Cabildo cubrirá la adquisición del local de 320 metros cuadrados, así como su reforma y equipamiento, y se tramita a través del área de Presidencia. Su titular, Teodoro Sosa, entregó este jueves a Aprosu la certificación del primer pago de 400.000 euros en la visita a las obras del inmueble junto a la consejera de Política Social, Isabel Mena.

Mena recordó que en 2024 se pusieron en marcha 71 nuevas plazas para atender a personas con discapacidad intelectual. Además, los nuevos centros de Adepsi, Apadis o San Juan de Dios, junto a los que construye el Cabildo, caso del futuro CADI de Tamaraceite o el centro diurno de La Paterna, «van a poner a Gran Canaria a la cabeza del archipiélago en la atención a la discapacidad intelectual para atender de manera prácticamente inmediata a todas las personas que salen del sistema educativo a los 21 años».

Mena agregó que ahora la lista de espera es cero en casi todos los municipios, incluso con plazas desocupadas en algunos. Los retos se concentran en la capital y Telde y con la paulatina entrada en escena de las 300 plazas en curso se superará la demanda actual.

La directora de Aprosu, Juana Rosa destacó que el Proyecto Tamara, nombre del centro en Tamaraceite, «es mucho más que un edificio y supone una apuesta por la inclusión y un paso decisivo para reducir la lista de espera» en la capital.

El futuro centro permitirá reducir sobrecarga familiar, favorecer la conciliación de la vida laboral y personal, evitar el deterioro de los usuarios por la permanencia en su hogar, promover la autonomía y empoderar a las personas a través del pleno ejercicio de sus derechos.