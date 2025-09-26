El Cabildo asigna 1,5 millones para costear 24 proyectos a través del Plan de Subvenciones Los fondos se distribuyen entre iniciativas que han presentado 19 entidades, tres ayuntamientos y una sociedad mercantil municipal | En el Pleno se abordó el cierre del acceso a La Pardilla, algo que se ha convertido en un quebradero de cabeza

El Pleno del Cabildo aprobó este viernes dos propuestas presentadas por el consejero de Hacienda, Pedro Justo Brito, con los votos favorables del grupo de Gobierno -NC-PSOE-, la abstención de PP y CC y el no de Vox, para asignar 1,5 millones de euros para costear 24 proyectos a través del Plan Estratégico de Subvenciones 2025.

La primera iniciativa se resolvió con la incorporación al Plan de 1.312.182 euros, que nutrirán las arcas de 17 entidades y tres ayuntamientos, para costear un total de 21 proyectos. En concreto, se trata de la asociación Ecolucan, el Club de Lucha Canaria Pollo de buen Lugar, el Club de Lucha Canaria Ajódar, el Club Deportivo AD Cruz del Poleo, el Club Gimnasia Rítmica Gadae, Cáritas Diocesanas de Canarias, la Asociación Personas Autismo (Apnalp), la Asociación Educajoven, la Comunidad en Tamaraceite Misioneros Claretianos, la Asociación Jade para la protección de la infancia y la promoción de la educación para la salud, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Benéfica ONG Ser Humano, Oscus Sopeña-Fundación Dolores Sopeña, la Asociación Inserción Sociolaboral Incluye, la Asociación Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores, y la Asociación Liga Canaria de la Educación y la Interculturalidad, Cruz Roja Española, además de a los ayuntamientos de Agaete, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía.

La segunda propuesta de la Consejería de Hacienda implica incorporar otros 155.000 euros al Plan, repartidos en este caso entre tres proyectos auspiciados por la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, SA y por otras dos entidades, el Clan de Medios, Comunicación y Marketing, SLU y la Asociación Pilar Guanarteme y Chile.

En la misma sesión, los consejeros del Pleno insular, con la abstención de los miembros de Vox, han aprobado inicialmente la anualidad 2025 del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos correspondiente al consistorio de San Bartolomé de Tirajana, al que se han cedido 404.665 euros para que desarrolle dos intervenciones: la rehabilitación de la cubierta de la piscina municipal de Aldea Blanca, presupuestada en 284.000 euros, y el embellecimiento de las rotondas en la zona turística, con otros 120.665 más.

El Cabildo de Gran Canaria vuelve a convertirse en un altavoz para la toma de conciencia de la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la lucha contra el cáncer de mama, al aprobar este viernes una declaración institucional en la que insta al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España a incrementar los recursos que se emplean en la actualidad para detectar esta enfermedad, tanto en cuanto a medidas de control como a la investigación para mejorar sus tratamientos.

Esta iniciativa surge a raíz de la celebración, el próximo día 19 de octubre, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con la que la Organización Mundial de la Salud persigue crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a exámenes, a diagnósticos y a los tratamientos oportunos.

Así, con esos objetivos, todos los grupos políticos refrendaron una propuesta dirigida a reclamar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que, por una parte, amplíe de forma progresiva el grupo de edad del Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama del sistema público de salud.

Huelga de Valora

Durante el Pleno, la oposición le cuestionó al consejero Pedro Justo Brito sobre la huelga de Valora y este contestó con un rotundo: «La huelga se ha desconvocado». Horas después del Pleno, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias denunció que el presidente de Valora Gestión Tributaria y consejero de Hacienda del Cabildo, Pedro Justo, «ha impuesto servicios mínimos abusivos y dictados por órgano manifiestamente incompetente, ha bloqueado la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y ha difundido afirmaciones falsas sobre la desconvocatoria de la huelga». FSC-CCOO desmintió con rotundidad las afirmaciones públicas de que «la huelga está desconvocada. Es falso. El calendario de paros y huelga sigue vigente».

Quebradero de cabeza

El grupo político Vox llevó este viernes al Pleno una moción para reabrir el acceso directo desde la GC-1 al barrio teldense de La Pardilla sin éxito, pero una vez más se evidenció que la lucha que mantienen los vecinos de La Pardilla se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para algunos. Eli Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos Las Mansas de La Pardilla, pudo expresar el sentir del barrio en el Pleno. En su alocución destacó que desde el pasado 8 de junio «nos han cerrado las puertas en el barrio y ahora tenemos que entrar a él por las ventanas», solicitando que reabran el enlace.

Victoriano Lozano (Vox) le reclamó al gobierno insular que reabriesen la vía y que no estén más meses con esta situación que ha provocado «frustración» en el barrio. Augusto Hidalgo (PSOE), consejero de Obras Públicas del Cabildo, indicó en primer lugar que el Cabildo no tiene competencias para reabrir la vía y reiteró que la fluidez en la GC-1, dirección sur, desde que se cerró el enlace es notoria.

«Esta medida ha beneficiado a 86.000 vehículos y ha penalizado a 3.000, que ahora solo tardan un minuto más en rodear Makro para acceder a su domicilio o a su negocio». Estas palabras de Augusto Hidalgo alteraron a la oposición. Pepa Luzardo (PP) le indicó a Hidalgo que fuese el próximo Black Friday a ver si realmente tardaba solo un minuto, advirtiendo que en esa fecha y en Navidad las colas serán enormes.

En el Pleno también se hizo público que el Ayuntamiento de Telde ha solicitado la reapertura del enlace hasta que arranquen las obras del cuarto carril. El acceso sigue cerrado y la indignación vecinal sigue creciendo. Habrá más capítulos.