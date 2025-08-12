Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una de las carrozas que desfiló el año pasado pasando por el frontis de la iglesia. C7

La Cabalgata de Carrozas inicia la semana grande de La Virgen de Guía

El espectáculo, lleno de fantasía, colorido y música, recorrerá las calles del casco urbano a partir de las 22.00 horas de este miércoles

CANARIAS7

Guía

Martes, 12 de agosto 2025, 16:11

La semana grande de las fiestas de La Virgen 2025 entra este miércoles en su recta final con uno de sus actos más emblemáticos, la Cabalgata de Carrozas, un espectáculo lleno de fantasía, colorido y música. Será retransmitido en directo, a partir de las 22.00 horas, por las redes sociales del Ayuntamiento y los medios locales.

La música ocupará un lugar destacado en las próximas noches, comenzando con el concierto de Última Llave en la plaza Grande al término de la Cabalgata de Carrozas.

Este jueves, víspera del día principal de La Virgen, será Tutto Durán el que a las 22.00 suba al escenario. Y esa noche la música continuará con la Orquesta Maquinaria Band a la que seguirá Leyenda Joven, Línea DJ y DJ Promaster en la zona de bochinches.

En la medianoche también podrá disfrutarse de un espectáculo piromusical de bajo impacto acústico.

