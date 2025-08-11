Guía se prepara para disfrutar de 'Una noche en París' con su Desfile de Carrozas Este miércoles, desde las 22.00 horas, recorrerán las calles del casco y el frontis de la iglesia convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del año en el municipio norteño

Una de las citas más esperadas durante las Fiestas de La Virgen es el Desfile de Carrozas, una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural y festiva guiense que se celebrará este miércoles 13 de agosto, a partir de las 22.00 horas y recorrerá las calles del casco y el frontis de la iglesia matriz de Santa María de Guía.

Las carrozas de Guía tienen una historia que se remonta a mediados del siglo XX, cuando vecinos y colectivos del municipio comenzaron a construir sus propias estructuras alegóricas como parte de las Fiestas de La Virgen. A lo largo de los años, el desfile ha evolucionado hasta convertirse en uno de los momentos más esperados y admirados del calendario festivo de la comarca.

Generación tras generación, se ha mantenido viva esta tradición que conjuga creatividad, trabajo en equipo y un profundo amor. En esta edición 2025, la propuesta artística nos invita a viajar a París, gracias al talento y trabajo de un equipo que estrena fichajes en diseño de vestuario y organización del evento.

La dirección artística y escénica está en manos de Carlos Jiménez, quien asegura que este año el desfile busca algo más que belleza. «Queremos emocionar, que no sólo se vea una carroza bonita, sino que el público sienta que está viviendo una postal viva de París», explica, y añade que «también rendimos homenaje a un referente para varias generaciones, Tony Caballero. Este año, queremos que, en el fondo de cada diseño, de cada movimiento, esté su espíritu creativo, su elegancia, y su forma única de crear, que siguen inspirando a los creadores cada año».

El diseño y la elaboración técnica de las carrozas ha estado a cargo de Adrián Castellano, quien ha trabajado mano a mano con artistas, constructores y decoradores guienses; el diseño y dirección de vestuario son de Zoraida Machín; la dirección musical corre a cargo de Arístides Sosa, director de la Banda de Música Ciudad de Guía que pondrá música en vivo al desfile.

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, destacó que «las carrozas representan el trabajo colectivo y el talento de nuestra gente. Este año, con 'Una Noche en París', el público se emocionará no sólo por la belleza del espectáculo, sino también por el homenaje que rendimos a una figura tan querida como Tony Caballero, que tanto aportó a nuestra historia artística y festiva».

