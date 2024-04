El bienmesabe hace las delicias en la feria insular

Odra Rodríguez Santana Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de abril 2024, 20:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Cuajada de apio nabo, bienmesabe de Tejeda, millo y café de Agaete y Tartar de Camarón Soldado de Telde, papa, yema curada y sopa de pimentón. Dos plato que rebosaron sabor y olor a Gran Canaria y con un producto local en concreto, el bienmesabe, que llamó especialmente la atención del chef estrella Michelin del Restaurante El Bohío y jurado de MasterChef, Pepe Rodríguez, que elaboró sendos manjares ante un aforo que abarrotó la carpa central de la Feria Gran Canaria Me Gusta en Infecar. «De repente, te encuentras con un producto desconocido como el bienmesabe que me servirá para cambiar esa pasta de almendra o de avellana que no tiene localización. A mí lo que me gusta es hacerle pensar a la gente que con un producto de aquí puedes hacer un plato de allí y a la inversa. Hay que poner en valor los productos de la zona, los de Gran Canaria», señaló.

Los fogones de la cocina fueron los protagonistas ayer en la segunda jornada de esta feria en la que cocineros canarios como Richard Díaz, del restaurante Sorondongo o Desiree Cabrera, del restaurante La Aquarela, realizaron una exhibición gastronómica con productos de la isla. «Es un tesoro contar con cocineros que resalten el nombre de Gran Canaria en el mapa, que importen su gastronomía. Esto es lo más importante que le puede ocurrir a una zona o una región y aquí hay nombres con estrella, con categoría, con nivel». «Ya Gran Canaria es un destino de turismo porque uno sabe dónde va a comer y es referencia y está a la altura de los cocineros de España y de Europa», afirmó. Desde la apertura del recinto ferial, muchos fueron los que se acercaron a visitar los stands de 81 empresas y 19 municipios que participaron en esta undécima edición -con la presencia de San Mateo por primera vez- para conocer y consumir sus muestras de quesos, mieles, vinos, sidras, gofios, sales, fruta y verdura, lácteos, flores y germinados o la carne de baifo y cabra, entre otros. «Es un tesoro contar cocineros de aquí que resalten el nombre de Gran Canaria en el mapa.Esto es lo más importante que le puede ocurrir» Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, manifestó ayer que confían que «este año se superen las más de 10.000 visitas del año pasado, aunque habrá que esperar a su termino par cuantificarlas» e invitó a volver este domingo a participar en las aulas y demás actividades.