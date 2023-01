San Bartolomé retoma el desalojo del palmeral del Oasis

Segundo día de la operación desalojo de los sintechos que habitan en el palmeral del Oasis, en Maspalomas. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana retoma los trabajos y monta un dispositivo policial y de operarios municipales de limpieza aún más numeroso que el del pasado 30 de diciembre de 2022.

Al menos tres de los que allí residían en chamizos bajo palmeras y tarajales salieron estos días del paraje y dejaron libres sus infraviviendas. El resto se resiste a marcharse. Piden más tiempo para llevarse sus pertenencias.

«Nos dicen que este sitio está protegido y eso está bien, pero ¿quién nos protege a nosotros?». Martin Horatiu intentó dialogar con los agentes, aunque sin demasiado éxito. La orden del Ayuntamiento es clara. Este espacio, situado junto a la Charca de Maspalomas y detrás del hotel Residencia, no puede estar habitado. «¿Cómo puede ser que un lagarto tiene más derechos que un ser humano?», se queja este rumano afincado en las islas desde hace años.

Tres italianos también residentes en el palmeral observan el dispostivo desde sus infraviviendas. Sarah sigue sin entender lo que está pasando. Ella y su pareja tiene todas sus cosas dentro del reducto cercado por hojas de palma que les sirve de hogar y no está dispuesta a que se lo lleven así como así. No le cabe en la cabeza que estas cosas pasen en la Unión Europea.

Los operarios ya han logrado desmantelar el chamizo en el que vivían el joven marroquí Hicham y su pareja, que habían decidido desocuparlo. Esta mañana ya no estaban allí. Tampoco estaba Otto Bomberg, que cogió otro rumbo tras 11 años bajo uno de esos tarajales. Cambiaron de morada, pero no de vida. Estos desalojados no ya estarán en el paso de los turistas, sin embargo, la solución, como ellos mismos se quejan, solo empeora aún más sus situaciones.