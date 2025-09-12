Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Zona de Barranco Hondo de Abajo. C7

Barranco Hondo de Abajo ya cuenta con la instalación de fibra óptica

Telefónica ha activado la tecnología en el barrio de Gáldar desde la presa de los Pérez hasta La Poza

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:53

La Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Ulises Miranda, informa que la operadora Telefónica ya ha activado la fibra óptica en Barranco Hondo de Abajo.

La tecnología ya está activada en toda la cuenca de Barranco Hondo de Abajo desde la Presa de Los Pérez hasta La Poza, lo que afecta a cerca de 250 fincas.

Miranda da las gracias a la operadora y a las empresas que han ejecutado los trabajos y señala que «seguimos trabajando de la mano para llegar a las zonas que quedan». Según indica el concejal, «para este Ayuntamiento es muy importante garantizar la conectividad en las zonas de cumbre, no solo por el bienestar y la calidad de vida de sus vecinos, sino también para favorecer el desarrollo económico, el teletrabajo, el turismo rural y el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera en estas áreas rurales».

De esta forma continúa el despliegue de esta tecnología por los Altos de Gáldar, que ya está instalada en el resto de los principales núcleos de las medianías galdenses, es decir, Saucillo, Caideros, Fagajesto y Juncalillo, que han sido especialmente complicados de desplegar por su difícil orografía.

Una vez ejecutada esta activación, Gáldar supera ampliamente el 92% de unidades inmobiliarias con cobertura de fibra óptica en el municipio.

