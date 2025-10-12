Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista del terrero de lucha de La Montaña en su reapertura la noche del pasado sábado. C7

El Ayuntamiento de Gáldar renueva el terrero de lucha de La Montaña

Los propios luchadores del Club, presidido por Leticia Santana Díaz, colaboraron en el acondicionamiento de las instalaciones con sus propias manos.

CANARIAS7

Gáldar

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:54

El Ayuntamiento de Gáldar ha llevado a cabo en los últimos meses la recuperación del terrero de lucha del barrio de La Montaña, que fue estrenado en la noche del pasado sábado en un evento que supuso la puesta de largo deportiva del Club de Lucha Ajódar, que vuelve a la competición tras casi dos décadas desaparecido.

La recuperación ha sido posible gracias a la colocación de la arena, la protección del perímetro, la sustitución de las luminarias a tecnología Led y la instalación de nuevo mobiliario. Los propios luchadores del Club, presidido por Leticia Santana Díaz, también colaboraron en el acondicionamiento del terrero con sus propias manos.

En el acto se homenajeó a tres luchadores históricos del club: Juan Bolaños, Marcial Pérez y Bartolo Mateo. Julio Mateo, hijo de Bartolo, dio las gracias en nombre de las familias de los homenajeados, «tres grandes hombres, tres grandes amigos y apasionados de la lucha canaria».

Teodoro Sosa, alcalde del municipio, destacó que «Gáldar ha dado grandes luchadores, grandes tardes y noches de lucha, y tres grandes clubes, ojalá volvamos a recuperar también al Marmolejos». «Hoy me quedo con la imagen de los presidentes del Unión Gáldar y del vicepresidente del Ajódar dándose la mano, eso es lo que queremos en Gáldar, grandes días de lucha canaria sin rivalidad», añadió el primer edil, que deseó los mejores éxitos a los dos clubes esta temporada.

