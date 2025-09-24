Ayuntamiento y el Foro lo tienen claro: la carretera de La Aldea no acabará en 2027 El alcalde reclama al Gobierno su compromiso de explicar a los vecinos el último modificado | El colectivo Roque Aldeano anuncia movilizaciones

Gaumet Florido La Aldea de San Nicolás Martes, 23 de septiembre 2025, 23:32 | Actualizado 23:40h.

Las obras para la nueva carretera entre Agaete y La Aldea de San Nicolás van tan lentas, a juicio, al menos, de vecinos y usuarios, que han saltado todas las alarmas. Ya no se creen que vayan a finalizar en 2027, como hasta ahora ha venido sosteniendo el Gobierno de Canarias. Así lo aseguran, por ejemplo, tanto el Ayuntamiento como el Foro Roque Aldeano, que coinciden en pedir transparencia y explicaciones al Ejecutivo.

Quien primero saltó este martes fue el colectivo que más ha combatido por la ejecución de este proyecto. Hizo público un comunicado en el que se queja de la «lentitud de las obras» y anuncia su intención de iniciar una nueva campaña de movilizaciones. Habla de «desidia» del Gobierno de Canarias e informa de que ha solicitado una reunión con el alcalde, Pedro Suárez, para «planificar posibles actuaciones orientadas a reivindicar soluciones inmediatas para que se concluyan las obras lo antes posible».

Roque Aldeano achaca la ralentización actual de los trabajos a la reducción de las partidas presupuestarias que el Ejecutivo destinó en 2025 para el nuevo trazado, unos 22 millones de euros, cantidad que, apunta, es la mitad de los 42,2 millones presupuestados en 2024. Y le reprocha que intentara «callar bocas» con la autorización, en abril pasado, de un gasto plurianual de 28,2 millones para el modificado del proyecto que hará posible la ejecución de los viaductos de La Palma y El Risco, y para el que, sin embargo, no hay respaldo presupuestario.

A este colectivo ya no le vale que Obras Públicas del Gobierno regional se escude en la complejidad técnica del proyecto o en el nivel de protección medioambiental del entorno. ¿Por qué? Porque los siete túneles pendientes de poner en servicio están perforados desde principios de 2023 y porque, a pesar de que los trámites para el modificado del proyecto se iniciaron en 2021, «a estas alturas» ni siquiera han comenzado las obras de la estructura del viaducto de El Risco, de 570 metros de largo y 81 de altura.

El alcalde comparte la inquietud de los vecinos y del Foro. Coincide con ellos en que las obras no van al ritmo que esperan, y ello pese a que, como reconoce, en la última visita a los trabajos comprobó que los túneles en ejecución ya estaban al 80%. Suárez entiende las quejas respecto a la falta de información y, en ese sentido, le recuerda al consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, su compromiso de que se acercaría al municipio a informar a los vecinos del modificado del proyecto y de la planificación de las obras.

Suárez lo da por hecho. No acabarán en 2027. Respecto a posibles acciones, prefiere reunirse primero con Roque Aldeano.

Obras Públicas insiste en 2027, al menos para el viaducto de La Palma Fue en febrero pasado cuando el Gobierno canario anunció que el llamado modificado número 1 quedaba aprobado técnicamente. Y fue en abril cuando anunció el visto bueno al gasto plurianual que lo financiará. Desde entonces nada más se ha sabido y los vecinos andan con la mosca detrás de la oreja. No ven movimientos. Por lo pronto, Obras Públicas insiste en dar como fecha el 2027, al menos para tener listo el viaducto de La Palma.