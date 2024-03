Avesan ofrece un pacto a los otros tres partidos de San Mateo

Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), la formación política más votada en este municipio en las pasadas elecciones, está dispuesta a pactar una nueva mayoría de gobierno en este consistorio «con cualquiera de las otras tres fuerzas políticas», las que hasta este martes componían el tripartito que llevaba las riendas del Ayuntamiento.

Así lo asegura su portavoz, Davinia Falcón, que recuerda que Avesan se quedó a 14 votos de la mayoría absoluta en los comicios de mayo de 2023 y que solo necesita un edil más para recuperarla. Falcón sostiene que es la formación de San Mateo «con más experiencia de gestión y la más votada». No en vano gobernó en solitario el municipio durante los tres mandatos anteriores.

«Ni sí ni no», responde Falcón a la pregunta de si Avesan ha estado negociando con el PSOE la formación de una nueva mayoría en San Mateo, algo que fuentes del Gobierno municpal aseguran que ha ocurrido y que relacionan con el cese fulminante de todas sus competencias del líder socialista local, José Déniz, decretado por el alcalde, Alexis Ramos, de Unión Veguera (UVE), este martes.

¿Cedería Avesan la Alcaldía a su posible socio durante una parte del resto del mandato si fuera necesario para conformar una nueva mayoría de gobierno? «Ahí no te puedo decir nada. No puedo adelantarme a algo que no se hablado«, contesta la líder de Avesan tras la renuncia al acta del anterior alcalde y candidato a primer edil en los últimos comicios, Antonio Ortega.

Davinia Falcón, portavoz de Avesan, junto a Pablo Rodríguez, líder insular de CC. C7

El cese de José Déniz, que sigue sin querer hacer declaraciones, ha vuelto a dejar en minoría al Gobierno local, compuesto ahora por UVE y Alternativa por San Mateo (AxSM), que sólo suman cinco de los trece concejales electos, los mismos que gobernaron el municipio desde la toma de posesión, el 17 de junio de 2023, hasta el siguiente 27 de agosto. Entonces se incorporó a ese pacto el PSOE, que no ha llegado a estar siete meses en el Gobierno local. La otra edil socialista, Auxiliadora Ojeda, presentó este miércoles su renuncia a las competencias delegadas para incorporarse, junto a Déniz, a la oposición.

Pocos ediles para tanto trabajo

«Se veía venir porque lo que mal empieza mal acaba», mantiene la líder de Avesan en el Consistorio veguero ante la crisis abierta en el Gobierno local. A su juicio «es imposible gobernar San Mateo con cinco concejales», tanto porque se precisa el apoyo de algún grupo de la oposición para cualquier acuerdo plenario como por la carga de trabajo personal que conlleva la gestión en un consistorio «con poco personal».

Davinia Falcón critica que el Gobierno municipal de San Mateo «no ha hecho nada en nueve meses, nada que no sea organizar fiestas y gastarse más de 30.000 euros en presentar una candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria».

El alcalde, Alexis Ramos, charla con responsables del Cabildo junto al solar del Mercado. C7

Al respecto, subraya que el Consistorio no ha aprobado todavía los presupuestos de 2024 y que de la obra del Mercado Municipal, paralizada desde hace años, «no han movido ni un papel. Y eso que llegaron anunciando que sería su prioridad y que la iban a sacar adelante».