La Asociación Unificada de la Guardia Civil reclama un servicio urgente de grúas para la GC-1 El colectivo plantea una asistencia en dos franjas de horas punta y que abarque el tramo de la autovía entre el aeropuerto y Jinámar

Gaumet Florido Telde Martes, 14 de octubre 2025, 23:30

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) aprovechó una reunión esta semana con la jefatura del sector de Tráfico de Canarias para reclamar un servicio urgente de grúas que preste asistencia en horas punta para casos de accidente en el tramo con más incidencia de siniestros de la GC-1, entre los puntos kilométricos pk5 y pk15, es decir, aproximadamente entre Jinámar y el aeropuerto.

La propuesta busca no depender de las grúas de cada una de las aseguradoras de los vehículos implicados, sino que exista un dispositivo de acción rápida que, una vez atendidos los posibles heridos y realizadas las diligencias para el atestado, los coches sean retirados de la vía a un lugar seguro que tampoco estorbe a la circulación.

La petición que ha formalizado por escrito la AUGC cobra especial actualidad en el contexto de una nueva semana de atascos en la autovía como consecuencia de colisiones múltiples, tanto este lunes, en dirección norte y tras el choque de cinco vehículos, como este martes, esta vez en dirección sur, con otro accidente en el que se vieron involucrados 2 coches.

En el incidente del lunes se tardó tres horas y diez minutos en despejar la GC-1, según pudo constatar este periódico. El 1-1-2 recibió la alerta por el golpe a las 08.33, pero no fue hasta las 11.42 horas cuando los operarios del servicio de mantenimiento del Cabildo pudieron llevarse los conos que cerraron a la circulación un tramo del carril izquierdo de la GC-1 en dirección norte, un poco más adelante del Cruce de Melenara. A esa hora, a las 11.42, se pudo retirar el último de los vehículos accidentados. Las colas durante esas más de tres largas horas superaron los 9 kilómetros, hasta Carrizal, y afectaron a miles de conductores.

Este martes se registró otro accidente, en dirección sur y también en la GC-1, unos metros antes del nudo viario que da acceso a la Base Aérea de Gando y a Ojos de Garza. En esta ocasión, y según información oficial de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se produjo en el punto kilométrico 14.700 y afectó a dos vehículos. La alerta o el aviso se recibió a las 07.47 horas de la mañana, pero la vía no pudo despejarse hasta las 09.45, es decir, casi dos horas después y otra vez porque se estuvo esperando por la grúa. Las colas, de más de 15 kilómetros, alcanzaron la GC-3, la llamada circunvalación a la capital.

Así las cosas, la propuesta que ha lanzado la AUGC a la Jefatura de Tráfico, que, por cierto, también está presente en la mesa técnica impulsada por el Cabildo para acabar con los atascos en la GC-1, pasa por habilitar un servicio de grúas para intervenciones de urgencia que preste servicio en dos franjas de horas punta, de 07.30 a 09.00 y de 15.00 a 18.00, y que abarque el tramo comprendido entre Jinámar y el aeropuerto. Advierte esta asociación profesional de la Guardia Civil que es en este sector donde se registra el mayor número de accidentes por alcance y donde hay más dificultades de mover los coches en caso de que presenten daños, lo que da lugar a colas kilométricas.

La AUGC advierte, además, de que esta tardanza en la retirada de los vehículos no solo perjudica a miles de conductores, sino que también va en detrimento de la seguridad de los propios agentes de tráfico, que se ven a pie de carretera haciendo de todo, desde regular la circulación a ayudar a los posibles afectados o recopilar los datos para el atestado, lo que acaba poniendo en peligro sus propias vidas y las de los usuarios de las carreteras.

Esta propuesta de un sector de la Guardia Civil, que, además, dice hablar en nombre de los motoristas de a pie en Tráfico, va en la línea de incidir en una de las medidas en las que precisamente se propuso trabajar la mesa técnica frente a los atascos de la GC-1: la revisión de los protocolos para la evacuación de los vehículos tras los accidentes. En las actuales condiciones, el ritmo de las extracciones lo imponen las aseguradoras, en función de sus circunstancias y disponibilidad.