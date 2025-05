«Arucas es una ciudad abierta, amable y con una gran visión de futuro»

Rafael Falcón Arucas Sábado, 17 de mayo 2025, 23:15 Comenta Compartir

Maestro de Educación Física y natural de Bañaderos, el socialista Juan Jesús Facundo suma diez años como máximo regidor de su municipio, algo que considera todo «un honor y un orgullo». Arucas está inmersa en una serie de proyectos claves para el futuro de una localidad que sigue sumando habitantes y que ha pasado en pocos años de 32.000 a los actuales 39.000 habitantes.

–¿Cuál es a día de hoy su principal preocupación como alcalde de Arucas?

–La mayor preocupación es el tema de la vivienda. Es uno de los temas candentes, no solo en Arucas, sino a nivel también de Canarias y de la Península. Creo que la vivienda es el mayor de los problemas y el empleo, que al final también va de la mano, ya que si no tienes empleo no puedes adquirir una vivienda, y si no tienes una vivienda pues también te dificulta a veces la empleabilidad. Estamos trabajando, junto con los decretos que ha sacado el Gobierno de Canarias, de intentar no solo ceder suelo, que es nuestra responsabilidad como municipio, sino también que se puedan construir viviendas, que desde el año 2009 no se construyen en Arucas. Hablamos de viviendas asequibles y de un alquiler que pueda ser razonable no solo para la gente joven, sino también para otro tipo de personas de mayor edad que buscan también tener su propia vivienda.

–¿Cuál es el estado de salud de Arucas?

–A nivel general goza de una buena salud. En estos últimos años hemos ido mejorando no solo la salud comercial, sino también la salud del propio Ayuntamiento que también es importante, así como también en las calles, donde se ve un buen ambiente de los vecinos y las vecinas. Lógicamente siempre surgen algunos problemas, pero eso forma parte de la vida misma, y los problemas hay que irlos resolviendo a medida que se vayan produciendo, algunos son competencia directa del Ayuntamiento y otros dependen de otras administraciones.

–¿Es una ciudad en constante progreso?

–Así es. Es una ciudad que ha ido evolucionando, y creo que ha sido un trabajo de todos. Hay una buena sinergia también con el sector empresarial, algo que es importante. También es verdad que quedan cosas por mejorar. Arucas es un centro comercial abierto al aire libre y no necesitamos tener un centro comercial al uso, contando también con el recinto ferial que nos da una posibilidad de tener un parking gratuito de más de 300 plazas que pocos municipios tienen en la zona Norte.

–Precisamente el recinto ferial multiusos es uno de esos proyectos que se ha marcado como objetivo.

–El recinto nos va a permitir no solo hacer diferentes eventos culturales, musicales, exposiciones de artesanía o ferias, pero también mejorar la accesibilidad. Lo importante también de este proyecto es que vaya en paralelo con la nueva estación de guaguas que irá ubicada a la salida de la GC-20, en lo que era el Hiperdino viejo, en ese solar irá ubicada la nueva estación de guaguas, en una adquisición que hicimos en el año 2022, y el Recinto Ferial es uno de los diez proyectos clave que tenemos para el 2030, que se va a ejecutar ahora y que estará finalizado a finales de 2026 o a principios de 2027.

–¿Cuál es el estado actual de esos diez proyectos claves que se han marcado para 2030?

–Ya se encuentra terminando el Pasaje Venezuela, uno de los proyectos emblemáticos desde el año 2015, que gracias a esos convenios que conseguimos con el Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, como presidente, y Ángel Víctor Torres, como vicepresidente, nos ayudó a materializar una reivindicación importante de vecinos del Pasaje de Venezuela, de Juana y Abelardo, que lucharon porque se creara un acceso peatonal seguro, sobre todo para todos los alumnos que iban al IES Santiago Santana. Esa obra se va a culminar, por fin, entre junio y julio con un coste de casi 5 millones de euros. Se está con los remates finales y quedará un enlace perfecto de unión entre la zona del casco y la zona de Santidad. Es uno de los proyectos que están materializados. Las obras en el Recinto Ferial se iniciarán en junio o julio, ya está la adjudicación definitiva. Y luego tenemos las nuevas Oficinas Municipales, con un montante de casi 11 millones de euros. A través del FDCAN ya tenemos la financiación de 6 millones de euros para hacer la primera fase y se está redactando el proyecto, y ahora estamos buscando el resto de financiación que nos posibilite tener unas oficinas modernas y centralizadas a la entrada de Arucas. Estamos pendientes del Gobierno de Canarias, a través de infraestructuras turísticas, y también del Cabildo para que nos pueda suministrar una subvención plurianual para el Hotel Emblemático en pleno casco de Arucas, en la calle Francisco Gourié, en un proyecto que se llevará a cabo en un edificio municipal, el antiguo Casino de Arucas, y que lleva parado desde el año 2000 cuanto tuvieron la idea de hacer allí un hotel escuela. Lleva parado todo este tiempo y ahora la idea es hacer un Hotel Emblemático de ciudad, con 16 habitaciones, con su zona de restauración, chill out y con una pequeña piscina en lo alto. Ahora se están subsanando los problemas de redacción de este proyecto. El coste será de unos 3,1 millones de euros. Y luego tenemos dos centros de formación que ya los tenemos terminados, el de La Carpintería que servirá para hacer allí los PFAE, con una aportación del Cabildo, y el de Los Portales, que queremos destinarlo a formación de hostelería y restauración como centro referente. Estamos pendientes del Cabildo de solventar un problemas con los Fondos Europeos para el nuevo Centro Ocupacional en Visvique, en el antiguo colegio.

–¿Y cómo va la obra de la GC-20, una infraestructura fundamental para la movilidad en el municipio?

–Bastante bien. Es verdad que surgen atascos en momentos puntuales, pero el plazo de ejecución está previsto en el primer trimestre de 2026. Ahí está previsto la finalización de todo, ya que no solo es la infraestructura viaria, sino los alrededores. Hay que reponer el carril bici y senda peatonal, que ahora mismo está afectada por la obra; hay que colocar la fuente que se quitó cerca de la zona de la Cruz Roja y que irá colocada en la entrada a Arucas por Bañaderos, en la rotonda de Destilerías Arehucas. Las obras han tenido algunos inconvenientes, pero va bien en ritmo. El Gobierno de Canarias nos traslada que es una de las obras que va en tiempo y en forma, por lo que esperamos disfrutar de ella en 2026.

–Se han marcado como objetivo el 2030. ¿Estará todo finalizado para ese año?

–La idea es esa. Hay algunos proyectos que están terminados y otros esperamos que estén en funcionamiento en estos años. Y nos queda el teatro Rosales, en el antiguo cine Rosales. Estamos en busca de financiación y la hemos solicitado al Ministerio de Cultura. La idea es convertir el antiguo cine en un moderno auditorio multidisciplinar para acoger espectáculos, pero también para la celebración de congresos y otros grandes eventos, con una capacidad de 672 espectadores sentados. Queremos que esté operativo en 2030, al igual que el futuro Centro de Tecnificación de Surf, en Bañaderos.

–Arucas está en un proceso total de cambio.

–Así es. La GC-20 nos va a ayudar mucho a la movilidad y cercanía con Las Palmas de Gran Canaria, junto a otros remates que estamos estudiando con el Gobierno de Canarias. Como digo yo, se quedaría resuelta en movilidad la zona alta, pero nos quedaría la parte de costa, entre Bañaderos y San Andrés.

–¿Y en qué momento se encuentra la futura GC-2 en la costa?

–Sabemos que se ha adjudicado la redacción del proyecto. Tendremos varias reuniones técnicas con el Gobierno de Canarias para ver cómo va a quedar la zona de Bañaderos y El Puertillo con esa especie de soterramiento que es lo que nosotros hemos trabajado conjuntamente con el Cabildo y el propio Gobierno de Canarias, así como el paso de infraestructura viaria entre Quintanilla y San Andrés, sobre todo que se desvíe de los núcleos poblacionales. El equipo redactor está en la parte topográfica. Estamos a la espera de que nos reúnan a nosotros y a Moya para ver las alternativas. Todos saben que Moya continúa con esa lucha del túnel y nosotros los dos objetivos que hemos establecido es el soterramiento entre Bañaderos y El Puertillo, y la zona que va desde Quintanilla hasta San Andrés que esa vía vaya pegada a la falda de la montaña y que posibilite un bulevard para los vecinos, con senda peatonal, carril bici, etc.

–Hemos hablado del estado de salud del municipio y cuál es el del pacto de gobierno municipal. Recordemos que en Arucas gobierna el PSOE, con 9 concejales, el PP, con 4, y NC, con 2.

– Creo que el grupo de gobierno goza de buena salud. Con nuestros socios de gobierno, tanto el Partido Popular y Nueva Canarias, aunque es verdad que ellos ahora tienen sus problemas internos y los dos concejales de Arucas han manifestado su cambio al partido político que se creará con Teodoro Sosa al frente, tenemos una estabilidad. En 2019 empezamos con el Partido Popular y creo que hemos ido trabajando lealmente. Estoy muy satisfecho de los socios que tenemos, son personas trabajadores y leales, y tenemos un buen ambiente, algo que en política, y más hoy en día, es bueno. Se ha visto en muchos municipios de la isla y de las islas mucha inestabilidad, pero en Arucas el grupo de gobierno es muy estable.

–¿Cómo definiría Arucas?

–Arucas es un municipio abierto, amable y con visión de futuro, y todo esto es gracias a su gente. Yo siempre considero que Aruca sigue siendo todavía una Aruca de pueblo, donde cada uno que vive en distintos distritos nos identificamos por la cara aunque no sepamos su nombre. Eso lo mantiene Arucas bastante bien, al margen de que el crecimiento poblacional es importante, pasando en diez años de 32.000 a 39.000 habitantes, lo que significa que mucha gente elige Arucas para iniciar su proyecto de vida. Oír a gente que habla bien de Arucas es motivo de halago y orgullo, algo que me ha sucedido recientemente en un viaje que he realizado a la Península donde me he encontrado a personas que se han acercado a mí para decirme qué bonita está Arucas. Hay proyectos sobre la mesa que pretenden que Arucas siga siendo una ciudad más amable, funcional y sostenible.

El día a día de Juan Jesús Facundo como alcalde de Arucas es frenético. Como buen aficionado al ciclismo, él va etapa a etapa. Consciente de las dificultades y los problemas que surgen en un municipio a diario, confía en su equipo de trabajo. Desde primera hora, en torno a un café, se reúne a diario con sus socios de gobierno para ir palpando las necesidades y urgencias de su municipio, siempre con tranquilidad y mesura. A nivel político, solo piensa en acabar bien esta legislatura en 2027, aunque desvela a CANARIAS7 que «me gustaría poder seguir como alcalde de Arucas», pero reconoce su fidelidad a su partido, el PSOE. «Mi ambición en política está colmada desde aquel día, en 2011, en el que fui elegido concejal, y lo demás ha venido gracias a una labor de equipo. Estoy a disposición del partido. Me siento con ganas de continuar pero debo respetar los procesos internos que se establezcan en el partido. Con ese compromiso personal que me trajo hasta aquí de la mano de Ángel Víctor Torres y Nayra Alemán sigo viviendo con intensidad el día a día. Ahora, repito, lo que deseo es finalizar bien este mandato en 2027 y ya se verá el futuro».